Rashifal: सिंह राशि में केतु-शुक्र का दुर्लभ योग, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

छाया ग्रह केतु ने 18 मई 2025 को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश किया था, जहाँ वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। अब 4 जुलाई 2026 को भौतिक सुख और ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र ग्रह ने भी इसी राशि में प्रवेश कर लिया है। सिंह राशि में इन दोनों ग्रहों के मिलन से एक दुर्लभ 'शुक्र-केतु युति' का निर्माण हुआ है। यह अद्भुत संयोग अगले 27 दिनों तक यानी 1 अगस्त 2026 तक बना रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र और केतु की यह जुगलबंदी निम्नलिखित 4 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने जा रही है।

1. मिथुन राशि (Gemini)

यह युति आपके तीसरे (पराक्रम) भाव में हो रही है। इस अवधि में आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी आकर्षक संवाद शैली (Communication) से लोग प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। भाई-बहनों और मित्रों के सहयोग से आपके बिगड़े काम बनेंगे। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी और किसी लाभकारी धार्मिक यात्रा के भी योग हैं।

2. सिंह राशि (Leo)

यह युति सिंह राशि के ही लग्न (प्रथम) भाव में बन रही है, इसलिए आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पिछले काफी समय से चला आ रहा मानसिक तनाव और भ्रम समाप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कला, मीडिया, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी प्रसिद्धि, मान-सम्मान और धन लाभ होगा।

3. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर ग्यारहवें (आय और लाभ) भाव में हो रहा है। चूंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगले 27 दिनों में आपकी आमदनी में भारी बढ़ोतरी होगी और अटका हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील फाइनल हो सकती है। बस अपने रिश्तों और बातचीत में थोड़ी सतर्कता बरतें।

4. धनु राशि (Sagittarius)

यह युति आपके नवम (भाग्य) भाव में होने जा रही है। अगले 27 दिनों तक भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनकी बाधाएं दूर होंगी। नौकरीपेशा लोगों को बेहतर पैकेज के साथ नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। पिता या पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ के योग हैं।

शुक्र-केतु युति का महत्व: