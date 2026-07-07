Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की 5 खास बातें और महत्व

Spiritual Significance of Gupt Navratri: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आमतौर पर लोग साल में केवल दो नवरात्रियों यानी चैत्र और शारदीय के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इनके अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। इनमें से एक आषाढ़ मास में आती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना, कठिन व्रत और दस महाविद्याओं की पूजा के लिए जानी जाती है।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी? हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आमतौर पर लोग साल में केवल दो नवरात्रियों यानी चैत्र और शारदीय के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इनके अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। इनमें से एक आषाढ़ मास में आती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना, कठिन व्रत और दस महाविद्याओं की पूजा के लिए जानी जाती है।

आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें और इसका महत्व:

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 5 खास बातें

1. दस महाविद्याओं की साधना

सामान्य नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ रूपों/ नवदुर्गा की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधना की जाती है। इनमें मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं।

2. 'गुप्त' रखने का नियम

गुप्त नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, सकारात्मक सोच, आत्मबल और आंतरिक शक्ति के जागरण का भी संदेश देती है। इस नवरात्रि की पूजा और कामना को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी साधना जितनी गुप्त होगी, उसका फल उतना ही अधिक और जल्दी मिलेगा। यहां तक कि पूजा का प्रसाद और कलावा भी किसी को नहीं दिखाया जाता।

3. तांत्रिक और अघोरियों के लिए विशेष

यह समय सामान्य गृहस्थों से ज्यादा तांत्रिकों, अघोरियों और सिद्धियां प्राप्त करने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आधी रात यानी निशिथ काल में की जाने वाली पूजा को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है।

4. मंत्र सिद्धि और मानसिक बल

धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में श्रद्धा, संयम और नियमपूर्वक की गई पूजा, जप, हवन और दान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान कड़े नियमों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप किया जाता है। साधक अपनी इंद्रियों को वश में करने और मानसिक व आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखते हैं।

5. मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय

माना जाता है कि अगर कोई गृहस्थ भी इस दौरान पूरी श्रद्धा और सात्विक नियम से मां दुर्गा की पूजा करता है, तो उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। विशेषकर शत्रुओं पर विजय और तंत्र-मंत्र की बाधाओं से मुक्ति के लिए यह समय अचूक है। अत: साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी करते हैं।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व

आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का अत्यंत पवित्र अवसर मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान श्रद्धापूर्वक की गई उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आषाढ़ मास में मौसम बदल रहा होता है, जिससे बीमारियां और सुस्ती बढ़ती है। इस समय साधना करने से शरीर और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक साधना, भक्ति और आत्मिक विकास पर बल देता है। इसलिए जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियमपूर्वक मां भगवती की आराधना करते हैं, उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। गुप्त नवरात्रि में साधना करने से साधक को मोक्ष और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है।