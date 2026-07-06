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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 07 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 07 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बिजनेस में कोई बड़ा और साहसिक फैसला ले सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नया जोश और तालमेल देखने को मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। अटके हुए पैसों को निकालने के लिए आज का दिन सही है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। पुराने किसी दर्द से राहत मिल सकती है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं।ALSO READ: अमरनाथ यात्रा: क्या गुफा में आज भी दिखाई देते हैं 2 अमर कबूतर? जानें पूरा रहस्य
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे शाम तक थकान महसूस होगी। धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में गलती हो सकती है।
लव: प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी घरेलू मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत होगी।
धन: खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आज किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या उभर सकती है। पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आज आपकी कम्यूनिकेशन स्किल कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स की तारीफ मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर छोटी-मोटी बहस हो सकती है। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अटका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप खुद को काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें। अपने काम पर ध्यान दें, आपके विरोधी आपकी कमियां ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं।
लव: वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। परिवार के साथ शाम का समय आनंदपूर्वक बीतेगा।
धन: आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन पुराने किसी कर्ज को चुकाने में धन खर्च भी होगा।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही के कारण पेट खराब या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। बाहर का खाना टालें।
उपाय: मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़ या मसूर की दाल दान करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: सरकारी क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक रहेगा। सिंगल लोगों को आज कोई प्रपोजल मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन बेहतरीन है। योग या कसरत करने की प्रेरणा मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चोला चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापारियों को आज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के काम से छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई मुश्किल काम आज आसानी से हल हो जाएगा।
धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आज निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। स्क्रीन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें।
उपाय: मंगलवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करें।ALSO READ: Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
तुला राशि (Libra)
करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने विवाद आज सुलझ जाएंगे। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: पैसों की आवक सामान्य रहेगी। सुख-साधनों की वस्तुओं पर थोड़ा खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द आज परेशान कर सकता है। सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें।
उपाय: बंदरों को केला या भुने हुए चने खिलाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आज का दिन प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के लिए बंपर मुनाफा लेकर आएगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा। आज आप अपनी कोई दिल की बात उनके साथ साझा कर सकते हैं।
धन: अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं। लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। सेहत शानदार रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की नई दिशा तय करने वाला रहेगा। नौकरी के अच्छे अवसर हाथ आ सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का मन बन सकता है।
धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और बचत भी बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें। हल्की सर्दी-खांसी हो सकती है, घरेलू उपचार से आराम मिलेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अपना काम स्वयं करें और दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है। बैठकर शांति से बात सुलझाना बेहतर होगा।
धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। आराम करें।
उपाय: मंगलवार के दिन किसी गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।ALSO READ: Kalashtami 2026: कालाष्टमी का क्या है महत्व?
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