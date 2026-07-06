Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 07 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 07 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बिजनेस में कोई बड़ा और साहसिक फैसला ले सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नया जोश और तालमेल देखने को मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। अटके हुए पैसों को निकालने के लिए आज का दिन सही है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। पुराने किसी दर्द से राहत मिल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे शाम तक थकान महसूस होगी। धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में गलती हो सकती है।

लव: प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी घरेलू मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत होगी।

धन: खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आज किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या उभर सकती है। पर्याप्त पानी पीएं।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज आपकी कम्यूनिकेशन स्किल कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स की तारीफ मिलेगी।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर छोटी-मोटी बहस हो सकती है। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अटका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप खुद को काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें। अपने काम पर ध्यान दें, आपके विरोधी आपकी कमियां ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं।

लव: वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। परिवार के साथ शाम का समय आनंदपूर्वक बीतेगा।

धन: आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन पुराने किसी कर्ज को चुकाने में धन खर्च भी होगा।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही के कारण पेट खराब या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। बाहर का खाना टालें।

उपाय: मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़ या मसूर की दाल दान करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक रहेगा। सिंगल लोगों को आज कोई प्रपोजल मिल सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन बेहतरीन है। योग या कसरत करने की प्रेरणा मिलेगी।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चोला चढ़ाएं।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापारियों को आज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के काम से छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई मुश्किल काम आज आसानी से हल हो जाएगा।

धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आज निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। स्क्रीन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें।

तुला राशि (Libra)

करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने विवाद आज सुलझ जाएंगे। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बन सकता है।

धन: पैसों की आवक सामान्य रहेगी। सुख-साधनों की वस्तुओं पर थोड़ा खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द आज परेशान कर सकता है। सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें।

उपाय: बंदरों को केला या भुने हुए चने खिलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज का दिन प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के लिए बंपर मुनाफा लेकर आएगा।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा। आज आप अपनी कोई दिल की बात उनके साथ साझा कर सकते हैं।

धन: अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं। लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। सेहत शानदार रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की नई दिशा तय करने वाला रहेगा। नौकरी के अच्छे अवसर हाथ आ सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का मन बन सकता है।

धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और बचत भी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें। हल्की सर्दी-खांसी हो सकती है, घरेलू उपचार से आराम मिलेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। अपना काम स्वयं करें और दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है। बैठकर शांति से बात सुलझाना बेहतर होगा।

धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। आराम करें।

उपाय: मंगलवार के दिन किसी गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।