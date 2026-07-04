Weekly Horoscope: 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले सात दिनों की संभावित घटनाओं का संकेत देता है। हर सप्ताह ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों- मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन- पर अलग-अलग रूप में पड़ता है। इस साप्ताहिक राशिफल में मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, धन, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शुभ उपाय का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, ताकि आप आने वाले सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक सोच और बेहतर तैयारी के साथ कर सकें।ALSO READ: July 2026 Weekly Horoscope: अंक ज्योतिष साप्ताहिक भविष्यफल (6 से 12 जुलाई): इस सप्ताह किसके खुलेंगे तरक्की के द्वार? साप्ताहिक राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले सात दिनों की संभावित घटनाओं का संकेत देता है। हर सप्ताह ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों- मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन- पर अलग-अलग रूप में पड़ता है। इस साप्ताहिक राशिफल में मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, धन, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शुभ उपाय का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, ताकि आप आने वाले सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक सोच और बेहतर तैयारी के साथ कर सकें।

साप्ताहिक राशिफल (6 जुलाई से 12 जुलाई 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने के योग हैं, जो भविष्य में नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने कर्ज या देनदारियों से राहत मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपके घर-परिवार का माहौल प्रेम और अपनापन से भरा रहेगा। किसी प्रियजन के प्रति आपकी सच्ची चिंता परिवार के सदस्यों को और करीब लाएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। दयालु और सकारात्मक सोच आपको मानसिक शांति देगी। लंबित कार्यों को टालें नहीं, क्योंकि वे यात्रा योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं। संपत्ति में किया गया दीर्घकालिक निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों को सम्मान या छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: येलो

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

बचत और खर्चों पर नियंत्रण रखने के प्रयास आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी समझदार और आकर्षक व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जिससे नए प्रेम की शुरुआत संभव है। यह सप्ताह आपके लिए कम मेहनत में अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। घर में आपकी किसी इच्छा का विरोध हो सकता है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य में सुधार होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोमांच से भरी छुट्टी की योजना बन सकती है। अपना घर खरीदने का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सामाजिक जीवन में आपकी चमक फिर लौट सकती है। विद्यार्थी निरंतर मेहनत से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल

मिथुन (21 मई – 21 जून)

कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। घर में किसी बदलाव से पहले सभी की राय लेना बेहतर रहेगा, जिससे शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा संयम जरूरी है, क्योंकि अस्थायी धन की कमी महसूस हो सकती है। प्रेम जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे आप अपने मन की बातें खुलकर साझा कर पाएंगे और विश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक गतिविधियां और शौक आपको मानसिक सुकून देंगे। यात्रा के योग हैं, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संपत्ति की खरीद-बिक्री में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। किसी पुराने परिचित से अचानक मुलाकात पुराने रिश्तों को फिर से जीवंत कर सकती है।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ऑरेंज

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनाने और अधूरे काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल है। व्यस्तता के बावजूद अपने वादों को निभाना प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। इस सप्ताह परिवार में आपकी भूमिका और महत्व बढ़ेगा तथा आप जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे। व्यापार करने वालों को उम्मीद से पहले आर्थिक लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। खान-पान में सुधार से आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा का अवसर मिल सकता है। व्यावसायिक संपत्ति में सोच-समझकर किया गया निवेश अच्छा लाभ देगा। किसी भी नए वादे या जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपने समय और संसाधनों का सही आकलन कर लें।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: स्काई ब्लू

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

आपके पुराने प्रयासों और समर्पण का फल मिलने लगेगा, विशेषकर नेतृत्व की भूमिका निभाने वालों को। परिवार पुराने मतभेद भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। किसी अच्छे उद्देश्य पर खर्च किया गया धन संतोष देगा, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। प्रेम जीवन में ताजगी और उत्साह बनाए रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव आपको भावनात्मक तनाव से राहत देगा। छुट्टी की योजना बनाने से पहले अधूरे कामों पर भी ध्यान दें। माता-पिता के लिए कोई बड़ा उपहार या घर खरीदने का विचार मन में आ सकता है। चुनौतियों का सामना मुस्कान और सकारात्मक सोच से करेंगे तो कठिनाइयां आसान लगेंगी।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पीच

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

ग्राहकों और लोगों से सीधे संपर्क के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के नए विचार मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप स्वयं पर थोड़ा खर्च करने का आनंद ले सकते हैं। व्यायाम से थोड़ा विराम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बशर्ते यह आलस्य में न बदल जाए। बच्चों से जुड़ी समस्याएं धैर्य और समझदारी की मांग करेंगी। प्रेम संबंधों में कुछ परीक्षाएं आ सकती हैं, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। नई जगहों की यात्रा आपके अनुभवों को समृद्ध बनाएगी। संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने से पहले बजट का ध्यान रखें। बुरी आदतों को छोड़ने के प्रयास धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देंगे। विद्यार्थी मेहनत के बल पर शानदार सफलता प्राप्त करेंगे।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

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शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सैफ्रन

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

आप कार्य का दबाव आसानी से संभाल पाएंगे। सामाजिक जीवन में अपनी पहचान बनाने के प्रयास आंशिक रूप से सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों में अनुशासन बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। प्रेम जीवन में नई खुशियां आएंगी और छोटे-छोटे पल भी आनंद देंगे। योग, ध्यान और स्ट्रेचिंग जैसी गतिविधियां स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी। किसी शांत और सुकून भरी जगह की यात्रा आपको मानसिक शांति दे सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद अचानक सामने आ सकते हैं, इसलिए दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें। मित्रों के साथ समय बिताना खुशी और ताजगी देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में एकाग्रता बनाए रखने से सफलता मिलने की संभावना प्रबल है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सिल्वर

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सहज और उत्पादक रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। प्रेम जीवन में किसी नई मुलाकात या पुराने संपर्क के माध्यम से मधुर शुरुआत हो सकती है। किसी बुद्धिमान या आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन मानसिक शांति देगा। यात्रा की योजना बनाते समय खर्च और लाभ दोनों पर विचार करें। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में रिश्तेदारों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा। किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने से नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी अपने ज्ञान और सीखने की लगन से उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गोल्डन

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आपका आत्मविश्वास और ज्ञान कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकता है। बच्चों को दिया गया आपका प्रोत्साहन उनके मनोबल को बढ़ाएगा। अनावश्यक खर्चों में कटौती करने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन में आप गहराई और सच्चे भावनात्मक संबंधों की तलाश करेंगे। संतुलित जीवनशैली अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार या मित्रों के साथ यात्रा की योजना यादगार साबित होगी। व्यावसायिक संपत्ति में निवेश दीर्घकालिक लाभ दे सकता है। अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों को लापरवाही से बचकर निरंतर मेहनत करनी चाहिए।

शुभ अंक: 15 | शुभ रंग: ग्रीन

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

अचानक होने वाला आर्थिक लाभ आपकी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर सकता है। कोई छोटी-सी रोमांटिक मुलाकात आपके मन में मीठी याद छोड़ जाएगी। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और खेलकूद या बाहरी गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। बिक्री और मार्केटिंग से जुड़े लोग प्रतिस्पर्धा के बावजूद ग्राहकों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। यदि आप यात्रा की सोच रहे हैं, तो अब उसकी ठोस योजना बनाने का सही समय है। घर का कोई हिस्सा किराए पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों के साथ घूमने का निमंत्रण भी मिल सकता है। विद्यार्थी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन से उम्मीदों से बढ़कर सफलता हासिल करेंगे।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: व्हाइट

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

सामाजिक जीवन में आपकी संवाद क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक रूप से बचत और सोच-समझकर खर्च करने की आदत आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगी। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या कटु शब्दों से बचें, क्योंकि इससे साथी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और आत्म-देखभाल के लिए समय निकालें। यात्रा का मन होगा, लेकिन खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। घर या संपत्ति में सुधार और नवीनीकरण से उसका मूल्य बढ़ सकता है। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलकर काम करना आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थी अनुशासन और प्रेरणा के साथ अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।