वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?

Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।

मेष राशि: फैसलों में जल्दबाजी से बचें

बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। भाई-बहनों और पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ने की आशंका है। कागजी कामकाज (कांट्रैक्ट्स) को दोबारा जांच कर ही साइन करें। 25 जुलाई के बाद स्थितियां सुधरेंगी और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

वृषभ राशि: वाणी का जादू और धन लाभ

आपके दूसरे (धन) भाव में यह गोचर सुख-सुविधाओं, आभूषणों और अच्छे भोजन का आनंद देगा। आपकी संचार शैली लोगों को प्रभावित करेगी। वक्री होने के कारण काम में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समय आपके पक्ष में है।

मिथुन राशि: मिले-जुले परिणाम, सोच-समझकर बोलें

बुध आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। गोचर के नियम अनुसार यह स्थिति 'अप्रिय वाणी' बोलने की ओर उकसा सकती है, इसलिए किसी की चुगली या निंदा करने से बचें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। गुरु का सपोर्ट मिलने से बड़ी परेशानियां टल जाएंगी।

कर्क राशि: खर्च और तनाव से रहें सावधान

बुध का गोचर आपके 12वें (हानि) भाव में होगा। यह समय मानसिक तनाव और महिलाओं से अनबन करा सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करें। छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।

सिंह राशि: तरक्की और बंपर मुनाफा

आपके 11वें (लाभ) भाव में स्वराशि के बुध आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ देंगे। बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नौकरी में अनुकूलता के योग हैं। सूझबूझ से किए गए काम सफल होंगे। मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा।

कन्या राशि: करियर में सफलता, पर सतर्कता जरूरी

बुध आपके 10वें (कर्म) भाव में रहेंगे। व्यापार और नौकरी में अड़चनों के बाद सफलता और यश मिलेगा। हालांकि, 25 जुलाई तक विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को हल्के में लेने की भूल न करें। इसके बाद का समय बेहतरीन रहेगा।

तुला राशि: भाग्य का मध्यम सहयोग

आपके 9वें (भाग्य) भाव में बुध का होना मिले-जुले परिणाम देगा। हालांकि गोचर में इसे कमजोर माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध आपका नुकसान नहीं करेंगे। बाधाएं कम होंगी और मान-सम्मान बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि: अचानक धन लाभ के योग

8वें भाव में बुध का गोचर ज्योतिष में शुभ माना जाता है। आपको अचानक या अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि, शनि-मंगल के प्रभाव के कारण अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है।

धनु राशि: रिश्तों में आ सकती है खटास

बुध आपके 7वें (साझेदारी) भाव में वक्री और अस्त रहेंगे। जीवनसाथी के साथ विवाद या शारीरिक कष्ट की आशंका है। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा रिस्क न लें। इस दौरान पार्टनर की बातों से इरिटेट होने के बजाय धैर्य से काम लें।

मकर राशि: कला और शिक्षा में चमकेगा भाग्य

6ठे भाव में बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल है। यदि आप कला, साहित्य या शिक्षा से जुड़े हैं, तो आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। मान-सम्मान बढ़ेगा और कर्ज से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी।

कुंभ राशि: मन में रहेगा भटकाव

5वें भाव में बुध के वक्री और अस्त होने से मन अशांत रह सकता है। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में 25 जुलाई तक थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।

मीन राशि: सुख-सुविधाओं में वृद्धि

बुध आपके चौथे (सुख) भाव में गोचर करेंगे। घर-गृहस्थी का सुख और माता का सहयोग मिलेगा। जमीन-जायदाद के मामलों में सुधार होगा और बड़े लोगों से दोस्ती होगी। वक्री होने के कारण इसके पूर्ण परिणाम आपको 25 जुलाई के बाद ही दिखेंगे।