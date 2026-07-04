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- Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क
- Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
- कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
- बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?
- गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
मेष राशि: फैसलों में जल्दबाजी से बचें
बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। भाई-बहनों और पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ने की आशंका है। कागजी कामकाज (कांट्रैक्ट्स) को दोबारा जांच कर ही साइन करें। 25 जुलाई के बाद स्थितियां सुधरेंगी और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
वृषभ राशि: वाणी का जादू और धन लाभ
आपके दूसरे (धन) भाव में यह गोचर सुख-सुविधाओं, आभूषणों और अच्छे भोजन का आनंद देगा। आपकी संचार शैली लोगों को प्रभावित करेगी। वक्री होने के कारण काम में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर समय आपके पक्ष में है।
मिथुन राशि: मिले-जुले परिणाम, सोच-समझकर बोलें
बुध आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। गोचर के नियम अनुसार यह स्थिति 'अप्रिय वाणी' बोलने की ओर उकसा सकती है, इसलिए किसी की चुगली या निंदा करने से बचें। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। गुरु का सपोर्ट मिलने से बड़ी परेशानियां टल जाएंगी।
कर्क राशि: खर्च और तनाव से रहें सावधान
बुध का गोचर आपके 12वें (हानि) भाव में होगा। यह समय मानसिक तनाव और महिलाओं से अनबन करा सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करें। छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।
सिंह राशि: तरक्की और बंपर मुनाफा
आपके 11वें (लाभ) भाव में स्वराशि के बुध आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ देंगे। बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नौकरी में अनुकूलता के योग हैं। सूझबूझ से किए गए काम सफल होंगे। मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा।
कन्या राशि: करियर में सफलता, पर सतर्कता जरूरी
बुध आपके 10वें (कर्म) भाव में रहेंगे। व्यापार और नौकरी में अड़चनों के बाद सफलता और यश मिलेगा। हालांकि, 25 जुलाई तक विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को हल्के में लेने की भूल न करें। इसके बाद का समय बेहतरीन रहेगा।
तुला राशि: भाग्य का मध्यम सहयोग
आपके 9वें (भाग्य) भाव में बुध का होना मिले-जुले परिणाम देगा। हालांकि गोचर में इसे कमजोर माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध आपका नुकसान नहीं करेंगे। बाधाएं कम होंगी और मान-सम्मान बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि: अचानक धन लाभ के योग
8वें भाव में बुध का गोचर ज्योतिष में शुभ माना जाता है। आपको अचानक या अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि, शनि-मंगल के प्रभाव के कारण अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है।
धनु राशि: रिश्तों में आ सकती है खटास
बुध आपके 7वें (साझेदारी) भाव में वक्री और अस्त रहेंगे। जीवनसाथी के साथ विवाद या शारीरिक कष्ट की आशंका है। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा रिस्क न लें। इस दौरान पार्टनर की बातों से इरिटेट होने के बजाय धैर्य से काम लें।
मकर राशि: कला और शिक्षा में चमकेगा भाग्य
6ठे भाव में बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल है। यदि आप कला, साहित्य या शिक्षा से जुड़े हैं, तो आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। मान-सम्मान बढ़ेगा और कर्ज से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी।
कुंभ राशि: मन में रहेगा भटकाव
5वें भाव में बुध के वक्री और अस्त होने से मन अशांत रह सकता है। संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में 25 जुलाई तक थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
मीन राशि: सुख-सुविधाओं में वृद्धि
बुध आपके चौथे (सुख) भाव में गोचर करेंगे। घर-गृहस्थी का सुख और माता का सहयोग मिलेगा। जमीन-जायदाद के मामलों में सुधार होगा और बड़े लोगों से दोस्ती होगी। वक्री होने के कारण इसके पूर्ण परिणाम आपको 25 जुलाई के बाद ही दिखेंगे।
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
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Weekly Horoscope: 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत
6-12 July Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आने वाले सात दिनों की संभावित घटनाओं का संकेत देता है। हर सप्ताह ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों- मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन- पर अलग-अलग रूप में पड़ता है।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।