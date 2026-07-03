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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (15:23 IST)

आकाश में बना 'गजकेसरी राजयोग': जानिए किन राशियों पर बरसेगी गुरु-चंद्र की कृपा

Gajakesari Rajyoga Benefits
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (15:23 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:31 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में 'गजकेसरी योग' को सबसे शक्तिशाली और शुभ राजयोगों में से एक माना जाता है। जब कुंडली या गोचर में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र स्थान में (यानी 1, 4, 7, या 10वें भाव में) होते हैं या युति बनाते हैं, तो इस अद्भुत योग का निर्माण होता है। हालांकि वर्तमान में यह दोनो ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होकर दृष्‍टि संबंध बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस समय आकाश में बने इस राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
 

इन राशियों पर होगी पैसों और खुशियों की बारिश

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह योग करियर में लंबी छलांग लगाने का मौका देगा। आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा और अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी।

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए यह राजयोग मानसिक शांति और बड़ी वित्तीय सफलता लेकर आया है। अटका हुआ धन वापस मिलेगा और बिज़नेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। समाज में आपका मान-सम्मान और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ेंगे। लीडरशिप क्वालिटी के दम पर आप कार्यक्षेत्र में अपना लोहा मनवाएंगे। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
 

धनु राशि (Sagittarius)

चूंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह योग आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को इस समय भाग्य का शत-प्रतिशत साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की गुड न्यूज़ मिल सकती है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
 

बाकी राशियों के लिए सलाह

जिन राशियों का नाम ऊपर नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गजकेसरी योग के प्रभाव से आप सभी के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें और गुरुजनों का सम्मान करें।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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