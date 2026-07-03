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आकाश में बना 'गजकेसरी राजयोग': जानिए किन राशियों पर बरसेगी गुरु-चंद्र की कृपा
ज्योतिष शास्त्र में 'गजकेसरी योग' को सबसे शक्तिशाली और शुभ राजयोगों में से एक माना जाता है। जब कुंडली या गोचर में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र स्थान में (यानी 1, 4, 7, या 10वें भाव में) होते हैं या युति बनाते हैं, तो इस अद्भुत योग का निर्माण होता है। हालांकि वर्तमान में यह दोनो ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होकर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस समय आकाश में बने इस राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
इन राशियों पर होगी पैसों और खुशियों की बारिश
मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के लिए यह योग करियर में लंबी छलांग लगाने का मौका देगा। आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा और अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी।
कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए यह राजयोग मानसिक शांति और बड़ी वित्तीय सफलता लेकर आया है। अटका हुआ धन वापस मिलेगा और बिज़नेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। समाज में आपका मान-सम्मान और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ेंगे। लीडरशिप क्वालिटी के दम पर आप कार्यक्षेत्र में अपना लोहा मनवाएंगे। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
धनु राशि (Sagittarius)
चूंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह योग आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे।
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों को इस समय भाग्य का शत-प्रतिशत साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की गुड न्यूज़ मिल सकती है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
बाकी राशियों के लिए सलाह
जिन राशियों का नाम ऊपर नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गजकेसरी योग के प्रभाव से आप सभी के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें और गुरुजनों का सम्मान करें।
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
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5 सिद्ध मंत्र जो पूरी कर सकते हैं आपकी मनोकामना, जानें सही जप विधि
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राहुकाल का सच: क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे है वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार?
भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में 'राहुकाल' एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनते ही लोग सहम जाते हैं। नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो, या गाड़ी खरीदनी हो- अक्सर लोग राहुकाल की घड़ी को टाल देते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कोई वैज्ञानिक या खगोलीय आधार है, या यह सिर्फ सदियों से चला आ रहा एक अंधविश्वास है? आइए इसके पीछे के गणित, खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान को समझते हैं।
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ज्योतिष शास्त्र में 'गजकेसरी योग' को सबसे शक्तिशाली और शुभ राजयोगों में से एक माना जाता है। जब कुंडली या गोचर में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र स्थान में (यानी 1, 4, 7, या 10वें भाव में) होते हैं या युति बनाते हैं, तो इस अद्भुत योग का निर्माण होता है। हालांकि वर्तमान में यह दोनो ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होकर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस समय आकाश में बने इस राजयोग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर: किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क?
ज्योतिष शास्त्र में 'राजा' का दर्जा प्राप्त सूर्य देव 6 जुलाई 2026 को आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु का अर्थ ही होता है- "पुनः धनवान या समृद्ध होना" या "रोशनी का वापस आना।" बृहस्पति (गुरु) के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में सूर्य का आना हर किसी के जीवन में नई उम्मीदें, सकारात्मकता और खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने का काम करेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य देव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या नया मोड़ लेकर आ रहा है।
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Yogini Ekadashi Date 2026: योगिनी एकादशी 2026 का व्रत पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ-साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने का महत्व अठ्ठासी हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है।