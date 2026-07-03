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सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर: किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क?
ज्योतिष शास्त्र में 'राजा' का दर्जा प्राप्त सूर्य देव 6 जुलाई 2026 को आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु का अर्थ ही होता है- "पुनः धनवान या समृद्ध होना" या "रोशनी का वापस आना।" बृहस्पति (गुरु) के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में सूर्य का आना हर किसी के जीवन में नई उम्मीदें, सकारात्मकता और खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने का काम करेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य देव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या नया मोड़ लेकर आ रहा है।
मेष राशि (Aries)
आपके साहस और पराक्रम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी लोगों को बेहद प्रभावित करेगी।
वृषभ राशि (Taurus)
आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में एक खास प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आप बिगड़े काम भी बना लेंगे। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
सूर्य आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और आकर्षण आएगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। बस अपने स्वभाव में थोड़ी विनम्रता बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
कर्क राशि (Cancer)
इस अवधि में आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। जो लोग विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय नए रास्ते खोल सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वालों की तो जैसे लॉटरी लगने वाली है! आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और आय (Income) के नए स्रोत सामने आएंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क मजबूत होंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे।
कन्या राशि (Virgo)
करियर के मामले में यह समय बेहद शानदार रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति (प्रमोशन) के भी मजबूत योग हैं। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
तुला राशि (Libra)
लंबे समय से भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, वह अब मिलना शुरू हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
यह समय आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने का है। अचानक से कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि, गूढ़ विज्ञान (Astrology/Research) से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से बातचीत में थोड़ी नरमी बरतें।
धनु राशि (Sagittarius)
वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिए यह गोचर मिले-जुले परिणाम लाएगा। जीवनसाथी के करियर में तरक्की हो सकती है, लेकिन उनके साथ अहंकार का टकराव (Ego clashes) होने से बचें। व्यापार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं, जो फायदेमंद रहेंगे।
मकर राशि (Capricorn)
"शत्रु परास्त और आप मस्त"—यह गोचर आपके लिए यही मंत्र लेकर आया है। कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद में आपको सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सेहत में सुधार होगा।
कुंभ राशि (Aquarius)
विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए यह समय बेहद खुशनुमा रहने वाला है। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो समय उत्तम है। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अचानक धन लाभ या लॉटरी आदि से फायदा होने के योग हैं।
मीन राशि (Pisces)
आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों का समय आ गया है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है। मां के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।
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