सम्बंधित जानकारी
- Budh Vakri 2026: उल्टी चाल चलेंगे बुध, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किलें; रहें बेहद सतर्क
- जब बुध चलेंगे उल्टी चाल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन
- Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जुलाई, 2026)
- Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जुलाई, 2026)
- Weekly Horoscope 06 to 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सूर्य का बड़ा खेल: गुरु के नक्षत्र में एंट्री से इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन
ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव ने अपनी चाल बदल ली है। 6 जुलाई 2026 को सूर्य ने आर्द्रा नक्षत्र का सफर खत्म कर देवगुरु बृहस्पति के 'पुनर्वसु नक्षत्र' में कदम रख दिया है। सूर्य के इस बड़े नक्षत्र परिवर्तन से जहां मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और मीन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, वहीं 3 राशियों के लिए यह समय किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। इन 3 राशि वालों को आने वाले दिनों में फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं, वे राशियां कौन सी हैं।
कर्क राशि: जेब पर भारी पड़ सकता है यह गोचर
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह बदलाव सबसे पहले उनकी जेब पर असर डालेगा। इस दौरान आपके खर्चों में अचानक ऐसी बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपका पूरा मंथली बजट बिगाड़ दे। इसलिए फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं और बजट बनाकर ही चलें। राहत की बात सिर्फ उनके लिए है जो विदेश जाने या किसी विदेशी कंपनी के साथ डील करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इस बीच अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें।
वृश्चिक राशि: उतार-चढ़ाव के बीच संभलकर चलने के दिन
वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। सबसे जरूरी बात, गाड़ी चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल रखें और सावधानी बरतें। पारिवारिक मोर्चे पर, खासकर ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बेवजह का विवाद बढ़ सकता है। हालांकि, जो लोग रिसर्च, ज्योतिष या किसी रहस्यमयी विद्या से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहतरीन नतीजे दे सकता है।
धनु राशि: पार्टनरशिप में आ सकता है 'ईगो का टकराव'
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर मिला-जुला रहेगा, लेकिन सतर्कता यहां भी जरूरी है। आपके पार्टनरशिप के काम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां आपके जीवनसाथी को करियर में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ आपके बीच 'अहंकार की लड़ाई' (Ego clashes) होने की पूरी आशंका है। रिश्तों में दूरियां न आएं, इसके लिए बातचीत का रास्ता खुला रखें। हालांकि, बिजनेस के लिहाज से कुछ नए पार्टनर्स आपके काम से जुड़ सकते हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे।
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
त्रिग्रही योग योग से 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, मौका न चुकें 3 उपाय करें
07 July Birthday: आपको 7 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय
सूर्य का बड़ा खेल: गुरु के नक्षत्र में एंट्री से इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन
ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव ने अपनी चाल बदल ली है। 6 जुलाई 2026 को सूर्य ने आर्द्रा नक्षत्र का सफर खत्म कर देवगुरु बृहस्पति के 'पुनर्वसु नक्षत्र' में कदम रख दिया है। सूर्य के इस बड़े नक्षत्र परिवर्तन से जहां मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और मीन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, वहीं 3 राशियों के लिए यह समय किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। इन 3 राशि वालों को आने वाले दिनों में फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं, वे राशियां कौन सी हैं।
योगिनी एकादशी का व्रत करने से कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं?
Budh Vakri 2026: उल्टी चाल चलेंगे बुध, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किलें; रहें बेहद सतर्क
Budh ki vakri chaal 2026: ब्रह्मांड के 'मैनेजर' और बुद्धि-संवाद के कारक बुध देव 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक अपनी ही राशि मिथुन में रहने वाले हैं। ट्विस्ट ये है कि 24 जुलाई तक बुध वक्री (उल्टी चाल) रहेंगे और 25 जुलाई तक अस्त भी। इस दौरान वृषभ, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि को लाभ होगा लेकिन बाकी की राशियों को सतर्क रहना होगा।