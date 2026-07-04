Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 05 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 05 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन आराम और प्लानिंग में बीतेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई नया आइडिया मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ पुराना मनमुटाव दूर होगा। घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: रविवार होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस के काम से थोड़ी राहत मिलेगी। आगामी सप्ताह की रणनीतियों पर विचार करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। अपनी जिद पर अड़े रहने से बचें।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें।

उपाय: जल में रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: रचनात्मक कार्यों और हॉबीज को समय देने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस करने की जरूरत है।

लव: सिंगल जातकों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बात शुरू हो सकती है। पार्टनर से कोई प्यारा सा गिफ्ट मिल सकता है।

धन: अचानक किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। सुबह की सैर या प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र की चिंता को आज खुद पर हावी न होने दें। आज का दिन परिवार और खुद के लिए निकालने का है।

लव: घर-परिवार के लोगों के साथ किसी गेट-टुगेदर या पारिवारिक लंच का प्लान बन सकता है।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। फिजूल की चीजों पर पैसा बर्बाद न करें।

स्वास्थ्य: पेट में गैस या अपच की समस्या हो सकती है। सात्विक भोजन लें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत शानदार रहेगा। प्रेम जीवन में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अटके हुए सरकारी काम पूरे होने से धन लाभ का मार्ग खुलेगा।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे।

उपाय: अपने पिता या पितातुल्य किसी व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज पेंडिंग घरेलू कामों को निपटाने में दिन बीतेगा। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला आज टाल देना ही बेहतर होगा।

लव: जीवनसाथी का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ रह सकता है, उन्हें समझने की कोशिश करें।

धन: बजट बनाकर चलें, नहीं तो महीने के शुरुआती हफ्ते में ही तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत हो सकती है। ध्यान लगाएं।

उपाय: किसी मंदिर में तांबे के बर्तन का दान करें या लाल चंदन का तिलक लगाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: यदि आप कोई नया कोर्स या स्किल सीखने की सोच रहे थे, तो आज का दिन उसकी शुरुआत के लिए अच्छा है।

लव: दोस्तों और लव पार्टनर के साथ शाम का समय बेहतरीन बीतेगा। पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बातचीत हो सकती है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द उभर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।

उपाय: उगते हुए सूर्य के दर्शन करें और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। आज काम का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी।

स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की शिकायत रह सकती है। शरीर को पूरा आराम दें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो नए विकल्प तलाश सकते हैं। आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: चींटियों को आटा डालें और सूर्य देव को प्रणाम करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज कोई भी काम अधूरा न छोड़ें, वरना सोमवार को ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में बात करके मामला सुलझाएं।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावट आ सकती है। आज बड़े निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।

उपाय: बहते जल में थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा। नई योजनाओं पर सहमति बनेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में नजदीकियां और रोमांस बढ़ेगा। आपसी बॉन्डिंग मजबूत होगी।

धन: आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा। आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे।

उपाय: पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज अचानक कोई जरूरी काम संभालना पड़ सकता है। बाकी लोगों के लिए दिन रिलैक्सिंग रहेगा।

लव: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते गहरे होंगे।

धन: आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। लोन या उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। साफ-सफाई का ध्यान रखें।