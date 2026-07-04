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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 05 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 05 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज का दिन आराम और प्लानिंग में बीतेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई नया आइडिया मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ पुराना मनमुटाव दूर होगा। घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा।
उपाय: गाय को गुड़ या भीगी हुई चने की दाल खिलाएं।ALSO READ: सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: रविवार होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस के काम से थोड़ी राहत मिलेगी। आगामी सप्ताह की रणनीतियों पर विचार करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। अपनी जिद पर अड़े रहने से बचें।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: जल में रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: रचनात्मक कार्यों और हॉबीज को समय देने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस करने की जरूरत है।
लव: सिंगल जातकों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बात शुरू हो सकती है। पार्टनर से कोई प्यारा सा गिफ्ट मिल सकता है।
धन: अचानक किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। सुबह की सैर या प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र की चिंता को आज खुद पर हावी न होने दें। आज का दिन परिवार और खुद के लिए निकालने का है।
लव: घर-परिवार के लोगों के साथ किसी गेट-टुगेदर या पारिवारिक लंच का प्लान बन सकता है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। फिजूल की चीजों पर पैसा बर्बाद न करें।
स्वास्थ्य: पेट में गैस या अपच की समस्या हो सकती है। सात्विक भोजन लें।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत शानदार रहेगा। प्रेम जीवन में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अटके हुए सरकारी काम पूरे होने से धन लाभ का मार्ग खुलेगा।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: अपने पिता या पितातुल्य किसी व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आज पेंडिंग घरेलू कामों को निपटाने में दिन बीतेगा। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला आज टाल देना ही बेहतर होगा।
लव: जीवनसाथी का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ रह सकता है, उन्हें समझने की कोशिश करें।
धन: बजट बनाकर चलें, नहीं तो महीने के शुरुआती हफ्ते में ही तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत हो सकती है। ध्यान लगाएं।
उपाय: किसी मंदिर में तांबे के बर्तन का दान करें या लाल चंदन का तिलक लगाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: यदि आप कोई नया कोर्स या स्किल सीखने की सोच रहे थे, तो आज का दिन उसकी शुरुआत के लिए अच्छा है।
लव: दोस्तों और लव पार्टनर के साथ शाम का समय बेहतरीन बीतेगा। पुरानी यादें ताजा होंगी।
धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बातचीत हो सकती है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द उभर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।
उपाय: उगते हुए सूर्य के दर्शन करें और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। आज काम का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी।
स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की शिकायत रह सकती है। शरीर को पूरा आराम दें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो नए विकल्प तलाश सकते हैं। आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: चींटियों को आटा डालें और सूर्य देव को प्रणाम करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज कोई भी काम अधूरा न छोड़ें, वरना सोमवार को ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में बात करके मामला सुलझाएं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावट आ सकती है। आज बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।
उपाय: बहते जल में थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा। नई योजनाओं पर सहमति बनेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में नजदीकियां और रोमांस बढ़ेगा। आपसी बॉन्डिंग मजबूत होगी।
धन: आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा। आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे।
उपाय: पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज अचानक कोई जरूरी काम संभालना पड़ सकता है। बाकी लोगों के लिए दिन रिलैक्सिंग रहेगा।
लव: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते गहरे होंगे।
धन: आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। लोन या उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। साफ-सफाई का ध्यान रखें।
उपाय: जरूरतमंदों में गेंहू या तांबे की वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
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venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
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वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
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