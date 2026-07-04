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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जुलाई, 2026)
निक राशिफल: 06 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 06 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: दिन की शुरुआत धमाकेदार रहेगी। कारोबारी नए सौदे कर सकते हैं। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। पार्टनर आपके हर फैसले में आपका साथ देगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के नए अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में फायदा देंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन कामकाज के चक्कर में समय पर खाना खाना न भूलें।
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।ALSO READ: सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे।
लव: प्रेम जीवन में चल रहा तनाव आज समाप्त होगा। पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। हालांकि, सुख-सुविधाओं की चीजों पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी या जुकाम की शिकायत हो सकती है। गुनगुने पानी का सेवन करें।
उपाय: भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: व्यापार में नई पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में काम की अधिकता के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है।
लव: शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली रहेगी। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।
धन: आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें। लॉटरी या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। योग और ध्यान का सहारा लें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है।
धन: इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे।
उपाय: शिवजी को अक्षत (साबुत चावल) अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद और गंगाजल चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आज ऑफिस में अपने काम को कल पर न टालें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने से काम समय पर पूरा होगा।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है। गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें।
धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। उधार लेन-देन से बचें, नहीं तो पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज या अपच परेशान कर सकती हैं। खान-पान में ढिलाई न बरतें।
उपाय: सोमवार को किसी गरीब को सफेद वस्तु-जैसे दूध या चावल का दान करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: आज का दिन कला, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा। नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन शुभ है।
लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा है। पुराना किया गया निवेश आज आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रही चिंताएं आज दूर होंगी।
उपाय: शिव मंदिर में जाकर 'महामृत्युंजय मंत्र' का 11 बार जाप करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: राजनीति और कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर आपका दबदबा बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। शांति और धैर्य से काम लें, बात बढ़ सकती है।
धन: फंसा हुआ पैसा मिलने से आपकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी। खर्चों में थोड़ी कटौती करना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद पूरी न होने के कारण थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय मंत्र' की एक माला का जाप करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: ऑफिस में आपके कार्य की सराहना होगी। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा काम आज पूरा हो जाएगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। भविष्य के लिए बचत करने की योजना सफल रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी या त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं।
उपाय: शिवजी को पंचामृत से स्नान कराएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आज अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है। पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें और उनकी बात को समझें।
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन आज आपको अचानक किसी बड़े और अनपेक्षित खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के लोग आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतरीन है। आप पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से निजात पाएंगे।
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से दूर रहें। अपने काम पर फोकस बनाए रखें, सीनियर्स की नजर आप पर है।
लव: घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार से मन का बोझ हल्का होगा।
स्वास्थ्य: योग और वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आज आप खुद को काफी फ्रेश महसूस करेंगे।
उपाय: सोमवार की शाम को शिव मंदिर में जाकर कपूर का दीपक जलाएं।ALSO READ: गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
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venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
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Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
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Weekly Horoscope 06 to 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Horoscope 06 To 12 July 2026: 06 से 12 जुलाई तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लावा रह सकता है। करियर, सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालना होगा। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।