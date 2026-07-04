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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जुलाई, 2026)

निक राशिफल: 06 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Image caption: Pictures of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages for 2026
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (07:03 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (16:52 IST)
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मेष राशि (Aries)

Today 06 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: दिन की शुरुआत धमाकेदार रहेगी। कारोबारी नए सौदे कर सकते हैं। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। पार्टनर आपके हर फैसले में आपका साथ देगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के नए अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में फायदा देंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन कामकाज के चक्कर में समय पर खाना खाना न भूलें।
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।ALSO READ: सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे।
लव: प्रेम जीवन में चल रहा तनाव आज समाप्त होगा। पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। हालांकि, सुख-सुविधाओं की चीजों पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी या जुकाम की शिकायत हो सकती है। गुनगुने पानी का सेवन करें।
उपाय: भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार में नई पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में काम की अधिकता के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है।
लव: शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली रहेगी। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।
धन: आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें। लॉटरी या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। योग और ध्यान का सहारा लें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है।
धन: इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे।
उपाय: शिवजी को अक्षत (साबुत चावल) अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद और गंगाजल चढ़ाएं।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज ऑफिस में अपने काम को कल पर न टालें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने से काम समय पर पूरा होगा।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है। गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें।
धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। उधार लेन-देन से बचें, नहीं तो पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज या अपच परेशान कर सकती हैं। खान-पान में ढिलाई न बरतें।
उपाय: सोमवार को किसी गरीब को सफेद वस्तु-जैसे दूध या चावल का दान करें।
 

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन कला, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए तरक्की लेकर आएगा। नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन शुभ है।
लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा है। पुराना किया गया निवेश आज आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रही चिंताएं आज दूर होंगी।
उपाय: शिव मंदिर में जाकर 'महामृत्युंजय मंत्र' का 11 बार जाप करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: राजनीति और कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर आपका दबदबा बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। शांति और धैर्य से काम लें, बात बढ़ सकती है।
धन: फंसा हुआ पैसा मिलने से आपकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी। खर्चों में थोड़ी कटौती करना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद पूरी न होने के कारण थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय मंत्र' की एक माला का जाप करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: ऑफिस में आपके कार्य की सराहना होगी। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा काम आज पूरा हो जाएगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। भविष्य के लिए बचत करने की योजना सफल रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी या त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं।
उपाय: शिवजी को पंचामृत से स्नान कराएं।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आज अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है। पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें और उनकी बात को समझें।
धन: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन आज आपको अचानक किसी बड़े और अनपेक्षित खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के लोग आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतरीन है। आप पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से निजात पाएंगे।
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें और शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से दूर रहें। अपने काम पर फोकस बनाए रखें, सीनियर्स की नजर आप पर है।
लव: घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार से मन का बोझ हल्का होगा।
स्वास्थ्य: योग और वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आज आप खुद को काफी फ्रेश महसूस करेंगे।
उपाय: सोमवार की शाम को शिव मंदिर में जाकर कपूर का दीपक जलाएं।ALSO READ: गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
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राजश्री कासलीवाल
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