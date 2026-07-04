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Written By राजश्री कासलीवाल

06 July Birthday: आपको 6 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Beautiful picture of a cake with roses, candles and balloons, with a Happy Birthday message
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (18:16 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (14:49 IST)
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06 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
 

आपका जन्मदिन: 6 जुलाई

 
दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2021, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।
 
परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। 
 
इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
श्वेता त्रिपाठी शर्मा (Shweta Tripathi Sharma): भारतीय अभिनेत्री हैं जो मिर्ज़ापुर में गोलू गुप्ता के किरदार के लिए लोकप्रिय हैं।
 
रणवीर सिंह भवनानी (Ranveer Singh Bhavnani): एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं।
 
अनिल माधब दवे (Anil Madhav Dave): भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री' 
 
दलाई लामा (Dalai Lama): बौद्ध धर्म के धर्मगुरु।
 
जॉर्ज वॉकर बुश (George Walker Bush): एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जो 2001 से 2009 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर कैसा होगा असर? जानें 5 आसान उपाय
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राजश्री कासलीवाल
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