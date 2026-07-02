Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन बहार, Sensex 579 अंक उछला, Nifty भी 24000 के पार

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Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को यानी आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के चलते तेल की कीमतों में नरमी आने से सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 579.48 अंक या 0.75 प्रतिशत उछलकर 77502.12 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 169.85 अंक यानी 0.71 फीसदी चढ़कर 24175.70 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा बढ़त इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व के शेयरों में आई।
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को यानी आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के चलते तेल की कीमतों में नरमी आने से सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 579.48 अंक या 0.75 प्रतिशत उछलकर 77502.12 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 169.85 अंक यानी 0.71 फीसदी चढ़कर 24175.70 पर पहुंच गया।
सबसे ज्यादा बढ़त इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व के शेयरों में आई। सेक्टर के हिसाब से IT सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.2 प्रतिशत की बढ़त हुई। बुधवार को कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतें और गिरीं, जिससे शेयर बाजार में बढ़त हुई।
इस बीच बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के 476.50 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 480 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। हालांकि इस बीच भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 95.39 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट पर विराम लग गया। बीएसई का सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76922.64 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24005.85 अंक पर पहुंच गया।
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एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना वाहनों का 'दुश्मन'? इंदौर के मैकेनिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट
इंदौर के ऑटोमोबाइल मार्केट और गैराजों से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पर्यावरण को बचाने और ईंधन का विकल्प बनने का दावा करने वाला एथेनॉल (Ethanol-Blended Petrol) अब आम जनता की गाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। शहर के मैकेनिकों के मुताबिक उनके पास रोज़ाना 4 से 5 वाहन ऐसे पहुंच रहे हैं, जो एथेनॉल के साइड इफेक्ट्स के कारण बीच सड़क पर दम तोड़ रहे हैं।
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Honda Activa e: 102KM रेंज, बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां
भारत में दोपहिया वाहनों की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी होंडा की प्रतिष्ठित Activa अब इलेक्ट्रिक अवतार में उपलब्ध है। वर्ष 2001 में लॉन्च हुई एक्टिवा ने वर्षों तक भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने रहने के बाद अब Honda Activa e के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नए दौर में कदम रखा है। कंपनी ने इसमें बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और कई आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं।
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