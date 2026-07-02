Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन बहार, Sensex 579 अंक उछला, Nifty भी 24000 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को यानी आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के चलते तेल की कीमतों में नरमी आने से सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 579.48 अंक या 0.75 प्रतिशत उछलकर 77502.12 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का निफ्टी 169.85 अंक यानी 0.71 फीसदी चढ़कर 24175.70 पर पहुंच गया। सबसे ज्‍यादा बढ़त इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व के शेयरों में आई।

सबसे ज्‍यादा बढ़त इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व के शेयरों में आई। सेक्टर के हिसाब से IT सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.2 प्रतिशत की बढ़त हुई। बुधवार को कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतें और गिरीं, जिससे शेयर बाजार में बढ़त हुई।





इस बीच बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के 476.50 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 480 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। हालांकि इस बीच भारतीय रुपया 15 पैसे गिरकर 95.39 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट पर विराम लग गया। बीएसई का सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76922.64 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24005.85 अंक पर पहुंच गया।