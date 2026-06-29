Share Market Today: 3 दिनों की छुट्टी के बाद बाजार का बुरा हाल! निफ्टी 24,000 के नीचे

Stock Market Update Today: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स में 400 से अधिक गिरावट आई है जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 24,000 अंक से नीचे आ गया। बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

3 दिन की छुट्‍टी के बाद आज सुबह भारतीय शेयर बाजार में उत्साह दिखाई दिया। मंगलवार को दोहा में अमेरिका ईरान वार्ता से पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में निफ्टी 24,000 के पार था। सुबह 11:05 बजे सेंसेक्स 59 अंक बढ़कर 77159 पर था। निफ्टी भी 26 अंक बढ़कर 24082 पर था। हालांकि मुनाफावसूली की वजह से शेयर बाजार में जमकर बिकवाली हुई। देखते ही देखते 2:30 सेंसेक्स 373 अंक गिरकर 76728 पर आ गया वहीं निफ्टी भी 107 अंकों की गिरावट के साथ 23949 पर पहुंच गया।

इन शेयरों में भारी उठा पटक

सन फार्मा, पावरग्रिड, ट्रेंट, इटरनल और एनटीपीसी के शेयरों में तेजी रही तो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, रिलायंस और एसबीआई लाल निशान में दिखाई दिए।

इससे पहले गुरुवार, 25 जून को बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त के साथ 77,100 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 34 अंक की बढ़त रही, ये 24,056 पर बंद हुआ।





अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta