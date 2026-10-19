CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की बढ़ीं मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस, क्या बोले अभिजीत दिपके

जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास से संबंधित केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। वहीं, दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाए जाने के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ने पर अभिजीत दिपके का बयान

अभिजीत दिपके ने सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं को डराने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। दिपके ने कहा कि दोनों युवा पांच दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पुलिस कार्रवाई, दिल्ली में लगाए गए बैरिकेड और प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार का जिक्र किया।

दिपके ने दावा किया कि सौरव दास और आशुतोष रांका जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने गए थे, लेकिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि दोनों की अदालत में सुनवाई बार-बार टाली गई। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

‘क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं?’ दिपके ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं को जेल में रखने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से उनकी आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई से युवा प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटेगा।

उन्होंने सौरव दास की तारीफ करते हुए कहा कि दास ने पहले स्वीकार किया था कि उनके लिए जेल में एक दिन बिताना भी मुश्किल होगा, लेकिन अब वह हिरासत में रहने के बावजूद संयम बनाए हुए हैं। दिपके ने आशुतोष रांका और दोनों प्रदर्शनकारियों के परिवारों की भी सराहना की।