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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (21:35 IST)

VIDEO : जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर अंडरगारमेंट में 'सीक्रेट पैकेट' छिपाकर ले जा रहा था संदिग्ध, CISF जवान ने दौड़कर पकड़ा

jama masjid
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (21:48 IST)
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दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को बैगेज स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर एक यात्री भागने लगा। हालांकि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया करीब 155 ग्राम पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी जांच में सोने का पाउडर होने की जानकारी सामने आई।

बैग स्कैनर में दिखी संदिग्ध वस्तु, भागने लगा यात्री

 
CISF के मुताबिक, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज की जांच के दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) की स्क्रीन पर एक घनी और संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की। सतर्क जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया और निकास द्वार के पास उसे पकड़ लिया।
 
यात्री के बैग और अन्य सामान की जांच करने पर अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अज्ञात अर्धठोस पदार्थ छिपा मिला। शुरुआती आशंका के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और यात्री को बरामद सामग्री समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पहले नशीले पदार्थ का हुआ संदेह

 
पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में बरामद पदार्थ के नशीला या मन:प्रभावी पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद नारकोटिक्स अधिकारियों से संपर्क किया गया। जांच में इस आशंका को खारिज कर दिया गया और आगे की जांच में पदार्थ की पहचान सोने के पाउडर के रूप में हुई।
 
यात्री की पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और उसने मलेशिया के कुआलालंपुर का पता भी बताया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह मलेशिया में कपड़ा क्षेत्र में काम करता है और वहां अपनी मलेशियाई पत्नी तथा दो बच्चों के साथ रहता है।

16 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा था यात्री

 
पूछताछ के दौरान शोएब ने बताया कि वह 16 अक्टूबर को बरामद पदार्थ के साथ दिल्ली पहुंचा था और जामा मस्जिद इलाके के एक होटल में ठहरा था। अगले दिन वह लाजपत नगर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने मामले में सीमा शुल्क विभाग से भी संपर्क किया। हालांकि, अधिकारियों ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई शुरू नहीं की। पुलिस के अनुसार, शोएब बरामद सामग्री के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सका और न ही उसे ले जाने की संतोषजनक वजह बता पाया।

दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई

 
पुलिस ने बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। इस घटना में CISF जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण संदिग्ध यात्री को स्टेशन से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया गया।
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