VIDEO : जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर अंडरगारमेंट में 'सीक्रेट पैकेट' छिपाकर ले जा रहा था संदिग्ध, CISF जवान ने दौड़कर पकड़ा

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को बैगेज स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर एक यात्री भागने लगा। हालांकि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया करीब 155 ग्राम पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी जांच में सोने का पाउडर होने की जानकारी सामने आई।

बैग स्कैनर में दिखी संदिग्ध वस्तु, भागने लगा यात्री

CISF के मुताबिक, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज की जांच के दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) की स्क्रीन पर एक घनी और संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद यात्री ने वहां से भागने की कोशिश की। सतर्क जवानों ने तुरंत उसका पीछा किया और निकास द्वार के पास उसे पकड़ लिया।

यात्री के बैग और अन्य सामान की जांच करने पर अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में एक अज्ञात अर्धठोस पदार्थ छिपा मिला। शुरुआती आशंका के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और यात्री को बरामद सामग्री समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पहले नशीले पदार्थ का हुआ संदेह

पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में बरामद पदार्थ के नशीला या मन:प्रभावी पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद नारकोटिक्स अधिकारियों से संपर्क किया गया। जांच में इस आशंका को खारिज कर दिया गया और आगे की जांच में पदार्थ की पहचान सोने के पाउडर के रूप में हुई।

यात्री की पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और उसने मलेशिया के कुआलालंपुर का पता भी बताया। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह मलेशिया में कपड़ा क्षेत्र में काम करता है और वहां अपनी मलेशियाई पत्नी तथा दो बच्चों के साथ रहता है।

16 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा था यात्री

पूछताछ के दौरान शोएब ने बताया कि वह 16 अक्टूबर को बरामद पदार्थ के साथ दिल्ली पहुंचा था और जामा मस्जिद इलाके के एक होटल में ठहरा था। अगले दिन वह लाजपत नगर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने मामले में सीमा शुल्क विभाग से भी संपर्क किया। हालांकि, अधिकारियों ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई शुरू नहीं की। पुलिस के अनुसार, शोएब बरामद सामग्री के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सका और न ही उसे ले जाने की संतोषजनक वजह बता पाया।

CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro — CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026 दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई