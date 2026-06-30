Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 250 अंक टूटा, Nifty भी 24000 के नीचे

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। कारोबार के अंत में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बिकवाली के दबाव में बीएसई सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76478.67 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी भी 80.50 अंकों की गिरावट के साथ 23865.75 के स्तर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। रियल्टी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर निफ्टी के सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

वैश्विक बाजारों में कमजोरी और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव रहा। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। रियल्टी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर निफ्टी के सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

इससे पहले यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। बाजार में 2 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 372.10 अंक या 0.48 फीसदी लुढ़ककर 76,728.37 पर और निफ्टी 109.75 अंक या 0.46 फीसदी टूटकर 23,946.25 पर बंद हुआ।