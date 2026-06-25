Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन तेजी, Sensex 109 अंक चढ़ा, Nifty फिर 24000 के पार

Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन तेजी, Sensex 109 अंक चढ़ा, Nifty फिर 24000 के पार
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 109 अंक (+0.14 फीसदी) की बढ़त के साथ 7100.47 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 34 अंक (+0.14 फीसदी) चढ़कर 24056.00 के स्तर पर आ गया। आज मदरसन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरग्लोब एविएशन ने क्रमशः 4.93 फीसदी, 4.83 फीसदी और 4.66 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन, M&M, मैक्स हेल्थकेयर, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर शामिल रहे।
भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 109 अंक (+0.14 फीसदी) की बढ़त के साथ 7100.47 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 34 अंक (+0.14 फीसदी) चढ़कर 24056.00 के स्तर पर आ गया। आज मदरसन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरग्लोब एविएशन ने क्रमशः 4.93 फीसदी, 4.83 फीसदी और 4.66 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।
निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन, M&M, मैक्स हेल्थकेयर, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर शामिल रहे। भारतीय रुपया 94.65 के पिछले बंद भाव के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 94.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इस बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।
कल शुक्रवार को मुहर्रम के अवसर पर देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद रहेंगे यानी बाजार लगातार 3 दिन बंद रहेगा। अब बाजार में नियमित ट्रेडिंग सोमवार 29 जून को दोबारा शुरू होगी।
इससे पहले यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सुस्ती के साथ शुरुआत हुई, लेकिन घंटेभर के कारोबार के बाद ही अचानक बाजी पलट गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी के साथ भागते हुए नजर आने लगे। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 791 अंक उछल गया, वहीं एनएसई का निफ्टी 24000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया।
Edited By : Chetan Gour
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