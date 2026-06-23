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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 23 जून 2026 (16:12 IST)

Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 893 अंक लुढ़का, Nifty भी 24000 के नीचे, आखिर क्यों ढहा बाजार?

Indian stock market witnessed sharp decline due to selling pressure
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को चौतरफा बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से आईटी शेयरों में आई तेज बिकवाली के कारण हुई। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के शेयरों में सबसे ज्‍यादा गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 893.39 अंक यानी 1.16 प्रतिशत लुढ़ककर 76200.68 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 278.80 अंक यानी 1.16 प्रतिशत टूटकर 23824.10 के स्तर पर आ गया। सबसे ज़्यादा नुकसान इंफोसिस को हुआ जिसमें 3.39 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
 
भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को चौतरफा बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला। बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से आईटी शेयरों में आई तेज बिकवाली के कारण हुई। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के शेयरों में सबसे ज्‍यादा गिरावट आई।
कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 893.39 अंक यानी 1.16 प्रतिशत लुढ़ककर 76200.68 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 278.80 अंक यानी 1.16 प्रतिशत टूटकर 23824.10 के स्तर पर आ गया। सबसे ज़्यादा नुकसान इंफोसिस को हुआ जिसमें 3.39 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

इसके बाद टीसीएस में 3.21 प्रतिशत की गिरावट, अडाणी एंटरप्राइजेज में 3.17 प्रतिशत की गिरावट, विप्रो में 3.16 प्रतिशत की गिरावट और जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.14 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार में यह कमजोरी अकेले नहीं थी, बल्कि पूरे एशियाई बाजारों में मंदी का माहौल देखा गया।
मिडल ईस्ट (पश्चिम एशिया) के संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर महंगाई (महंगाई दर) की चिंता बढ़ा दी है। एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.16 फीसदी कमजोर होकर 94.8275 के स्तर पर आ गया।
इससे पहले यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 291.17 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,094.07 और निफ्टी 89.80 अंक या 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,102.90 बंद हुआ।
Edited By : Chetan Gour
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