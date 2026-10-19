Uttarakhand : कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी का कार्यक्रम बीच में रुकवाया, मंत्री सुबोध उनियाल ने लगाई फटकार

उत्तराखंड के टिहरी जिले में आयोजित प्रसिद्ध कुंजापुरी मेले में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नरेंद्रनगर में आयोजित मेले में दलेर मेहंदी मंच पर प्रस्तुति दे रहे थे तभी कैबिनेट मंत्री और नरेंद्रनगर के विधायक सुबोध उनियाल मंच पर पहुंच गए। इसके बाद मंत्री ने गायक के कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और उनकी प्रस्तुति बीच में ही रुकवा दी।

दिलेर मेहंदी पर भड़के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल! उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान भजन गाने पहुंचे पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी से मंत्री ने कहा— “बोल तो पा नहीं रहे, गाना क्या गाओगे!” वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। #DalerMehndi #Uttarakhand #SubodhUniyal #ViralVideo #NewsRadarTv — PRIYA RANA (@priyarana3101) October 19, 2026 नवरात्रि के धार्मिक आयोजन का दिया हवाला

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच से दलेर मेहंदी को फटकार लगाते हुए कहा कि यहां मां दुर्गा की पूजा और नवरात्रि का धार्मिक आयोजन हो रहा है। ऐसे पवित्र अवसर पर नशे की हालत में प्रस्तुति देना उचित नहीं है। मंत्री ने गायक पर शराब पीकर गाने का आरोप लगाते हुए इसे गलत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने डलेर मेहंदी को वहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं जा रहे थे। इसी दौरान मंत्री ने उनके गाने को लेकर भी नाराजगी जताई।