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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: मुंबई , Sunday, 5 July 2026 (08:02 IST)

Mumbai Rain : मुंबई में मानसून का कहर, 3 दिन में जुलाई की आधी से ज्यादा बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव

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Written By: सुधीर शर्मा
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (08:02 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (08:06 IST)
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जून महीने में कम बारिश और मानसून की देरी के बाद जुलाई की शुरुआत मुंबई के लिए बेहद भारी बारिश लेकर आई है। पिछले तीन दिनों (1 जुलाई से 4 जुलाई की सुबह तक) में मुंबई में जुलाई महीने की औसत बारिश का आधे से अधिक हिस्सा रिकॉर्ड किया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जुलाई से 4 जुलाई की सुबह तक सांताक्रूज वेधशाला में 512 मिमी और कोलाबा वेधशाला में 430 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह जुलाई महीने की औसत वर्षा का लगभग 55 प्रतिशत है।
 
आमतौर पर जुलाई मुंबई का सबसे अधिक बारिश वाला महीना होता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक, सांताक्रूज में जुलाई की औसत वर्षा 919.9 मिमी और कोलाबा में 768.5 मिमी रहती है। इसके विपरीत जून में उपनगरों में केवल 416 मिमी बारिश हुई थी, जिससे शहर में लगभग 25 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई थी।
हालांकि जुलाई के पहले चार दिनों की तेज बारिश ने इस कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है। 23 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के बाद से सांताक्रूज में कुल 927 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो सामान्य मौसमी औसत से 36 प्रतिशत अधिक है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार हो रही भारी बारिश के पीछे कई सक्रिय मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, जो 3 जुलाई को और मजबूत हुआ, प्रमुख कारण माना जा रहा है।
 
शनिवार सुबह समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सांताक्रूज में 110 मिमी और कोलाबा में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के विभिन्न इलाकों में बांद्रा में सबसे अधिक 151 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा पाली हिल और घाटकोपर में 143-143 मिमी, जी साउथ वार्ड में 141 मिमी, सायन में 135 मिमी, चेंबूर में 127 मिमी और मानखुर्द में 124 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
 
मुंबई के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। नवी मुंबई के ऐरोली में पिछले 24 घंटों के दौरान 102 मिमी, दिघा में 86 मिमी और बेलापुर में 85 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जून-जुलाई अवधि के दौरान पूरे क्षेत्र में अब तक कुल 809.45 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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