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Mumbai Rain : मुंबई में मानसून का कहर, 3 दिन में जुलाई की आधी से ज्यादा बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव
जून महीने में कम बारिश और मानसून की देरी के बाद जुलाई की शुरुआत मुंबई के लिए बेहद भारी बारिश लेकर आई है। पिछले तीन दिनों (1 जुलाई से 4 जुलाई की सुबह तक) में मुंबई में जुलाई महीने की औसत बारिश का आधे से अधिक हिस्सा रिकॉर्ड किया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जुलाई से 4 जुलाई की सुबह तक सांताक्रूज वेधशाला में 512 मिमी और कोलाबा वेधशाला में 430 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह जुलाई महीने की औसत वर्षा का लगभग 55 प्रतिशत है।
आमतौर पर जुलाई मुंबई का सबसे अधिक बारिश वाला महीना होता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक, सांताक्रूज में जुलाई की औसत वर्षा 919.9 मिमी और कोलाबा में 768.5 मिमी रहती है। इसके विपरीत जून में उपनगरों में केवल 416 मिमी बारिश हुई थी, जिससे शहर में लगभग 25 प्रतिशत वर्षा की कमी दर्ज की गई थी।
VIDEO | Mumbai: Incessant rains cause severe waterlogging in Sion. pic.twitter.com/JlX8YAsnLT— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
हालांकि जुलाई के पहले चार दिनों की तेज बारिश ने इस कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है। 23 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के बाद से सांताक्रूज में कुल 927 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो सामान्य मौसमी औसत से 36 प्रतिशत अधिक है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार हो रही भारी बारिश के पीछे कई सक्रिय मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, जो 3 जुलाई को और मजबूत हुआ, प्रमुख कारण माना जा रहा है।
शनिवार सुबह समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सांताक्रूज में 110 मिमी और कोलाबा में 90 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के विभिन्न इलाकों में बांद्रा में सबसे अधिक 151 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा पाली हिल और घाटकोपर में 143-143 मिमी, जी साउथ वार्ड में 141 मिमी, सायन में 135 मिमी, चेंबूर में 127 मिमी और मानखुर्द में 124 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
मुंबई के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। नवी मुंबई के ऐरोली में पिछले 24 घंटों के दौरान 102 मिमी, दिघा में 86 मिमी और बेलापुर में 85 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जून-जुलाई अवधि के दौरान पूरे क्षेत्र में अब तक कुल 809.45 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।
अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं होंगे मोजतबा, जानिए भारत से कौन-कौन पहुंचा ईरान
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शुक्रवार से शुरू हुए कार्यक्रम में दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 86 वर्षीय अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। यह हमला उनके आवास पर किया गया था और इसे अमेरिका-इजराइल तथा ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध का पहला बड़ा सैन्य अभियान माना गया।
एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती, स्वास्थ्य को लेकर क्या बोले डॉक्टर?
Eknath Shinde Health News : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है और इलाज जारी है। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था, तभी एकनाथ शिंदे को तेज बुखार और काफी कमजोरी महसूस हुई। इसके बावजूद उन्होंने शुरुआत में अपना काम जारी रखा, लेकिन बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें तुरंत ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, लगा एक और तगड़ा झटका, TMC की प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Mamata Banerjee's troubles have mounted : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज उन्हें एक और तगड़ा झटका है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने न सिर्फ अध्यक्ष के पद से बल्कि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। इस इस्तीफे से ममता बनर्जी और भी अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास जैसे पुराने करीबी सहयोगी पहले ही अलग हो चुके थे। दरअसल एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया था।
दूसरे देशों में इथेनॉल की वजह से क्यों नहीं होते वाहन खराब?
Ethanol blending vehicle damage: सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के तमाम देशों में जहां पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है वहां गाड़ियां खराब क्यों नहीं होती है, जबकि भारत में यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका उत्तर साफ है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ इसे पूरी तरह लागू कर दिया।
मणिपुर में महंगाई का बम! पेट्रोल 250, गैस सिलेंडर 5000 रुपए, आखिर ऐसा क्या हुआ?
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किसानों की डिजिटल पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा यूपी, लक्ष्य का 82.69 फीसदी कार्य हुआ पूरा
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ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले PM मोदी को मिली धमकी, आरोपी के IP एड्रेस की हुई पहचान, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां
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