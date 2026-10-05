  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Harshanand Giri hits back at Dhirendra Shastri appeal regarding women safety at Bageshwar Dham.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (12:13 IST)

बागेश्वर धाम में महिलाओं की सुरक्षा पर धीरेंद्र शास्त्री की अपील पर हर्षानंद गिरि का पलटवार, उठाए आश्रमों की व्यवस्था पर सवाल

Harshanand Giri hits back at Dhirendra Shastri appeal regarding women's safety at Bageshwar Dham; Dhirendra Shastri’s appeal to women
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (12:19 IST)
google-news
भोपाल। बागेश्वर धाम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अपील के बाद अब साध्वी हर्षानंद गिरि उर्फ हर्षा रिछारिया का बयान सामने आया है। धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं से अकेले बागेश्वर धाम नहीं आने और अकेले आने की स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति या सेवादार पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद हर्षानंद गिरि ने आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि हर्षानंद ने अपने बयान में न तो बागेश्वर धाम का नाम लिया और न ही धीरेंद्र शास्त्री का लेकिन उन्हो्ंने महिलाओं के अकेले आश्रम नहीं आने के बयान का जिक्र किया है। 
 
क्या कहा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने?- बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शनिवार को छतरपुर में अपने दरबार में श्रद्धालुओं, खासकर माताओं और बहनों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अकेली बागेश्वर धाम न आएं। अगर किसी कारण से उन्हें अकेले आना पड़े तो किसी अनजान व्यक्ति या धाम के सेवादार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और वहां ज्यादा दिनों तक न रुकें।  
 
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सनातन के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। बागेश्वर धाम पर जो भी लोग आते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है। माताएं-बहनें अकेली न आएं। अगर अकेली आएं, तो किसी भी व्यक्ति पर यहां भरोसा न करें। अनजान व्यक्ति पर अथवा यहां के किसी सेवादार पर। साथ ही यहां बहुत अधिक दिनों तक न ठहरें, क्योंकि यहां ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आगे धाम की सुरक्षा व्यवस्था की सीमा बताते हुए कहा कि पूरा धाम करीब पांच किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और हर जगह सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उनके मुताबिक मंदिर और हॉल की जिम्मेदारी धाम प्रबंधन ले सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती।
 
धीरेंद्र शास्त्री ने धार्मिक स्थलों पर सामने आ रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि बालाजी धाम किसी घटना के कारण बदनाम हो। उन्होंने श्रद्धालुओं को मंदिर और प्रांगण के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने से बचने की सलाह भी दी।  उन्होंने कहा कि आए दिन किसी न किसी धाम का सुन रहे हैं। आए दिन किसी न किसी धाम पर कोई न कोई कलंक लग रहा है। अभी वृंदावन धाम में हो गया। हम नहीं चाहते कि बालाजी धाम बदनाम हो। सब प्रकार के लोग आते हैं। माताओं को भरोसा नहीं करना चाहिए। अकेली आ गईं, तो मंदिर और इस प्रांगण के अलावा कहीं जाना मत। इतना बड़ा इलाका है, सब जगह सुरक्षा तो लगा नहीं सकते।
 
हर्षानंद गिरि ने आश्रमों पर उठाए सवाल-पंडित धीरेंद्र शास्त्री की अपील के बाद मॉडल से संन्यास लेकर साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया ने अब लोगों से आश्रम नहीं जाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना  हर्षानंद गिरि ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी आश्रम से यह कहा जा रहा है कि महिलाएं अकेली न आएं और आश्रम के सेवादारों पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, तो फिर परिवार अपने बच्चों और महिलाओं को वहां कैसे भेजे।
 
सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अब यह जो कुछ आश्रमों से बयान आ रहे हैं कि हमारे आश्रम में माताएं-बहनें न आएं। और अगर आ रही हैं तो आश्रम के किसी भी सेवादार पर भरोसा न करें। हम किसी माता-बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब आप समझ रहे हो कि अगर किसी संत को खुद के आश्रम के सेवादारों पर भरोसा नहीं है तो उस आश्रम में भरोसा करके आप कैसे अपने बच्चों को, आप कैसे अपने परिवार को भेज सकते हैं? कौन ले रहा है सुरक्षा की गारंटी आश्रम के अंदर? कौन बोल रहा है कि तुम आओ और मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। सच्चाई यही है। आप उसे स्वीकार करें, नहीं करें वो आपकी मर्जी है। मैं यह नहीं कह रही कि हर आश्रम बुरा है, लेकिन कुछ आश्रम सही नहीं हैं, क्यों इस दुविधा में फंसना है कि कौन-सी जगह सुरक्षित है और कौन-सी असुरक्षित? मत जाओ ना आश्रमों में! जाओ, दर्शन करके वापस अपने घर आओ।
 
हर्षानंद गिरि ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी संत को अपने ही आश्रम के सेवादारों पर भरोसा नहीं है, तो श्रद्धालुओं से उस व्यवस्था पर भरोसा करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और परिवारों को किसी आश्रम में भेजने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।  हर्षानंद गिरि ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सभी आश्रमों को गलत या असुरक्षित नहीं बता रही हैं। उनका कहना है कि जहां सुरक्षा को लेकर सवाल या दुविधा हो, वहां लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।
 
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: CEC ज्ञानेश कुमार की आज 'सुप्रीम' परीक्षा

असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, Green Cess पर क्‍या बोले CM हिमंत?

असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, Green Cess पर क्‍या बोले CM हिमंत?Big decision by Assam Cabinet : असम मंत्रिमंडल ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए पुलिस और संबद्ध बलों में नौकरियों में आरक्षण को रविवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, राज्यहित में वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लगाने और अन्य विकासात्मक प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।

GST में हो सकता है बड़ा बदलाव, क्‍या गिरफ्तारी पर लगेगी रोक? कब होगी Council की अहम बैठक?

GST में हो सकता है बड़ा बदलाव, क्‍या गिरफ्तारी पर लगेगी रोक? कब होगी Council की अहम बैठक?वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 7 अक्टूबर को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) 2.0 में बड़ा किया जा सकता है। खबरों के अनुसार, जीएसटी परिषद के सामने केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 69 में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी इस धारा के तहत तय शर्तें पूरी होने और निर्धारित अपराध होने का विश्वास करने के आधार पर आयुक्त किसी अधिकारी को गिरफ्तारी की अनुमति दे सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, यह शक्ति कर अधिकारियों से वापस ली जा सकती है। इसके बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी होगी, हालांकि इस प्रस्ताव पर परिषद की मुहर लगना बाकी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बताया बंगाल में कब लागू होगा UCC

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बताया बंगाल में कब लागू होगा UCCChief Minister Suvendu Adhikari's big announcement : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की तरह यहां भी UCC लागू किया जाएगा और अगले 6 महीने के भीतर 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के खिलाफ कानून लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

Rajya Sabha Election: बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल, बंगाल और उत्तराखंड के लिए इन चेहरों पर लगाया दांव

Rajya Sabha Election: बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल, बंगाल और उत्तराखंड के लिए इन चेहरों पर लगाया दांवसंसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बाद अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।

'आतंकियों के लिए आंसू, पर देश के हीरो पर चुप्पी क्यों?' कैप्टन स्मित की बहादुरी पर सुधांशु त्रिवेदी का गांधी परिवार पर तंज

'आतंकियों के लिए आंसू, पर देश के हीरो पर चुप्पी क्यों?' कैप्टन स्मित की बहादुरी पर सुधांशु त्रिवेदी का गांधी परिवार पर तंजफ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर विमान को हाईजैक होने से बचाने और सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के साहसिक कारनामे की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। इस बीच भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मछार की तारीफ न करने पर गांधी परिवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोटबैंक के डर से कांग्रेस नेतृत्व के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।

अमेरिकी चुनाव की कमियां गिनाते-गिनाते ट्रंप ने कर दी बड़ी गलती! ब्राजील को बताया 'भारत'

अमेरिकी चुनाव की कमियां गिनाते-गिनाते ट्रंप ने कर दी बड़ी गलती! ब्राजील को बताया 'भारत'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण इंटरनेट यूज़र्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, अमेरिकी चुनाव प्रणाली में कथित धांधली और ढुलमुल रवैये की आलोचना करने के प्रयास में ट्रंप ने एक बड़ी मानवीय भूल कर दी। उन्होंने ब्राजील में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़ों का उदाहरण देने के चक्कर में गलती से अपने पोस्ट में 'भारत' का नाम लिख दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल गांधी ने CM डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, पदवृद्धि के साथ नोटिस वापस लेने की मांग

शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल गांधी ने CM डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, पदवृद्धि के साथ नोटिस वापस लेने की मांगमध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में दो साल से अधिक का समय हो लेकिन कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने में जुट गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मध्यप्रदेश का दौरा करने के साथ प्रदेश में युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे है। पहले ओबीसी आरक्षण में 13 फीसदी पदों को होल्ड करने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ड़. मोहन यादव को पत्र लिखने वाले राहुल गांधी ने अब शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता: अहमदाबाद में साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता: अहमदाबाद में साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा पुल बनकर तैयारप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबे बुलेट ट्रेन पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। लगभग 36 मीटर (12 मंजिला इमारत के बराबर) ऊंचा यह पुल वेस्टर्न रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य लाइन के पास, जमीन की सतह से 14.8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

रूस की 'एंटी-प्लेग लैब' में महिला रिसर्चर की मौत से हड़कंप? 200 लोग क्वारंटीन, 5 अस्पताल बंद

रूस की 'एंटी-प्लेग लैब' में महिला रिसर्चर की मौत से हड़कंप? 200 लोग क्वारंटीन, 5 अस्पताल बंदरूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक हाई-सिक्योरिटी लैब में संदिग्ध जैविक दुर्घटना के बाद हड़कंप मच गया है। यहाँ शेलेखोव शहर में स्थित 'एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट' में कार्यरत एक 28 वर्षीय महिला लैब टेक्नीशियन दर्या शिपिलोवा की अज्ञात कारणों वाले गंभीर निमोनिया से मौत हो गई। इस मौत के बाद इलाके में 'न्यूमोनिक प्लेग' (Pneumonic Plague) फैलने की आशंका के चलते हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया है।

"तानाशाह बहुत घबराया हुआ है..." मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस; खरगे ने रखीं 3 बड़ी शर्तें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 3 मांगों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने दिल्ली में महिला पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए कहा कि तानाशाह बहुत घबराया हुआ है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।