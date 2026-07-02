Mumbai Rain Live Updates: मुंबई में रेड अलर्ट, दिल्ली में भारी बारिश; देखें आपके इलाके का हाल

देश के दो सबसे बड़े महानगरों—मुंबई और दिल्ली—में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जबकि दिल्ली-NCR में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।क्या आपकी सोसाइटी या दफ्तर के रास्ते में भी भर गया है पानी? मुंबई में रेड अलर्ट के बीच घर से निकलने से पहले जान लें मौसम विभाग (IMD) की ये चेतावनी और अपने शहर के लाइव ट्रैफिक का हाल!मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र के लिए अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है।हिंदमाता, सायन, अंधेरी सबवे, और कुर्ला जैसे पारंपरिक जलभराव वाले इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है।सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइनों पर लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वहीं, बेस्ट (BEST) बसों के रूट्स को भी कई जगहों पर डायवर्ट किया गया है।मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अंधेरी सबवे को एहतियातन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।सिर्फ आर्थिक राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम (Gurugram) में भी आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश ने भीषण गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन दफ्तर जाने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।धौला कुआं, आईटीओ (ITO), और रिंग रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जलभराव के कारण कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है।भारी बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है।इन राज्यों में भी अलर्ट जारीमौसम विभाग के महानिदेशक के मुताबिक, मॉनसून की ट्रफ लाइन इस समय सक्रिय स्थिति में है, जिसके कारण अगले 48 घंटों तक उत्तर और पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारीबारिश होने की संभावना है।मुंबई और ठाणे रेड अलर्ट (Red Alert) भारी जलभराव, लोकल ट्रेनें प्रभावितदिल्ली-NCR ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम की स्थितिगुजरात और गोवा येलो/ऑरेंज अलर्ट तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिशनिकलने से पहले गूगल मैप्स और स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स (जैसे @MumbaiPolice या @GTPTraffic) को जरूर चेक करें।जलभराव वाले रास्तों पर चलते समय बिजली के खंभों और खुले हुए गटर/मैनहोल से दूरी बनाकर रखें।पानी से भरी सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें और इमर्जेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें।यह लाइव ब्लॉग मौसम विभाग (IMD) और स्थानीय प्रशासन से मिली आधिकारिक जानकारियों के आधार पर अपडेट किया जा रहा है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सुरक्षित रहें। अपने इलाके की लाइव स्थिति जानने के लिए हमारे पेज को रीफ्रेश करते रहें।