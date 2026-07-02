Latest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। पल पल की जानकारी...
10:36 AM, 2nd Jul
मुंबई में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण सांताक्रूज ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट। पालघर में स्कूल बंद, हाई टाइड का अलर्ट।
09:58 AM, 2nd Jul
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का भारत में भव्य स्वागत। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्वीपक्षीय वार्ता करेगी।
09:16 AM, 2nd Jul
-राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच को आगे बढ़ाते हुए विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बुधवार को आरोपित अविनाश शुक्ल की 48 घंटे की अवधि के लिए पुलिस रिमांड की मांग की।
-अयोध्या के अभिवक्ता आज पुलिस से चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे।
08:34 AM, 2nd Jul
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के 4822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।