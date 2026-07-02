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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 2 जुलाई 2026 (10:36 IST)

भारी बारिश से मुंबई पानी-पानी, हाई टाइड का अलर्ट

mumbai rain
Latest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। पल पल की जानकारी...


10:36 AM, 2nd Jul
मुंबई में लगातार बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण सांताक्रूज ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट। पालघर में स्कूल बंद, हाई टाइड का अलर्ट। 

09:58 AM, 2nd Jul
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का भारत में भव्य स्वागत। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्वीपक्षीय वार्ता करेगी।

09:16 AM, 2nd Jul
-राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच को आगे बढ़ाते हुए विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बुधवार को आरोपित अविनाश शुक्ल की 48 घंटे की अवधि के लिए पुलिस रिमांड की मांग की।
-अयोध्या के अभिवक्ता आज पुलिस से चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे।

08:34 AM, 2nd Jul
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के 4822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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CNG वाहनों पर ईथेनॉल का क्या असर होगा? CNG Blending से फायदा या नुकसान?"क्या आपकी CNG कार का माइलेज कम होने वाला है? सरकार अब CNG में भी इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है! लेकिन क्या यह आपकी जेब बचाएगा या आपके इंजन को अंदर से खोखला कर देगा? आइए जानते हैं इस बड़े बदलाव का पूरा सच और क्या कहती है एक्सपर्ट्स की रिसर्च। ।"

एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना वाहनों का 'दुश्मन'? इंदौर के मैकेनिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट

एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना वाहनों का 'दुश्मन'? इंदौर के मैकेनिकों की चौंकाने वाली रिपोर्टइंदौर के ऑटोमोबाइल मार्केट और गैराजों से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पर्यावरण को बचाने और ईंधन का विकल्प बनने का दावा करने वाला एथेनॉल (Ethanol-Blended Petrol) अब आम जनता की गाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। शहर के मैकेनिकों के मुताबिक उनके पास रोज़ाना 4 से 5 वाहन ऐसे पहुंच रहे हैं, जो एथेनॉल के साइड इफेक्ट्स के कारण बीच सड़क पर दम तोड़ रहे हैं।

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ईरान युद्ध से अमेरिका का सुपर पॉवर तमगा डगमगायाIran US War: अहंकार की लड़ाई जब दो व्यक्तियों में हो तो दो परिवार प्रभावित या बरबाद होते हैं, लेकिन जब ये दो देशों के बीच हो तो समूचा विश्व प्रभावित होता है और टकराने वाले दोनों ही देश बरबाद हो सकते हैं। रूस-यूक्रैन में टकराव तो 2014 से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु पूर्णकालिक युद्ध 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ, जिसमें सीधे दोनों ने मैदान पकड़ लिया है, जिसमें अभी तक कोई कमजोर पड़ता नहीं दिखाई देता।

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