वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 7 अक्टूबर को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) 2.0 में बड़ा किया जा सकता है। खबरों के अनुसार, जीएसटी परिषद के सामने केंद्रीय जीएसटी कानून की धारा 69 में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी इस धारा के तहत तय शर्तें पूरी होने और निर्धारित अपराध होने का विश्वास करने के आधार पर आयुक्त किसी अधिकारी को गिरफ्तारी की अनुमति दे सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, यह शक्ति कर अधिकारियों से वापस ली जा सकती है। इसके बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी होगी, हालांकि इस प्रस्ताव पर परिषद की मुहर लगना बाकी है।