CEC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार
Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पल पल की जानकारी...
01:07 PM, 5th Oct
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार। खबरों के आधार पर सुनवाई से इनकार। मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
12:02 PM, 5th Oct
स्विस के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन और श्रीमती कैरोलीन परमेलिन को राष्ट्रपति भवन में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
President Droupadi Murmu accorded a ceremonial welcome to H.E. Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan. https://t.co/SMYJ3BXDb9— President of India (@rashtrapatibhvn) October 5, 2026
10:49 AM, 5th Oct
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी में कहा कि वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है। इसे कोई बहाना सही नहीं ठहरा सकता। ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है। उन्होंने कहा कि अरबपति हो या रिक्शे वाला, दोनों के वोट बराबर होती है। जस्टिस भुइयां के बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उनसे इस्तीफे की मांग की।
Here is the bold Justice Ujjal Bhuyan speaking yesterday in NALSAR University in Hyderabad where he exposed the CEC lock, stock and barrel. If he has any sense of shame Gyanesh Kumar must quit right away. His ability to execute G2’s illegal orders have now made him a liability for the country.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 5, 2026
10:23 AM, 5th Oct
सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुकदमे की सुनवाई होनी है। ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और उनके कथित तौर पर अकेले लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई।