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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 5 October 2026 (13:13 IST)

CEC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार

Supreme Court on CEC
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (13:13 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पल पल की जानकारी...


01:07 PM, 5th Oct
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार। खबरों के आधार पर सुनवाई से इनकार। मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

12:02 PM, 5th Oct
स्विस के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन और श्रीमती कैरोलीन परमेलिन को राष्ट्रपति भवन में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

10:49 AM, 5th Oct
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी में कहा कि वोटिंग से रोकने वाली प्रक्रिया मनमानी है। इसे कोई बहाना सही नहीं ठहरा सकता। ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था को नकारती है। उन्होंने कहा कि अरबपति हो या रिक्शे वाला, दोनों के वोट बराबर होती है। जस्टिस भुइयां के बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी उनसे इस्तीफे की मांग की। 

10:23 AM, 5th Oct
सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुकदमे की सुनवाई होनी है। ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और उनके कथित तौर पर अकेले लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई।
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जस्टिस भुइयां के बयान से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त, जयराम रमेश ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

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असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, Green Cess पर क्‍या बोले CM हिमंत?Big decision by Assam Cabinet : असम मंत्रिमंडल ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए पुलिस और संबद्ध बलों में नौकरियों में आरक्षण को रविवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, राज्यहित में वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लगाने और अन्य विकासात्मक प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।

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