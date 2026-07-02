मुंबई में आफत की बारिश, हाईटाइड का अलर्ट, पालघर में स्कूल बंद

सड़कों पर पानी, रेलवे ट्रेक जलमग्न

अंधेरी, किंग्स सर्कल, गांधी मार्केट, सांताक्रूज, खार, बांद्रा, कुर्ला, विक्रोली, पवई, घाटकोपर और भांडुप जैसे क्षेत्रों में सड़कों पानी भर गया। पानी घुसने से कई गाड़ियां बंद हो गई। इस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दादर स्टेशन पर भी रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए। लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हुई है।

Waterlogging over Veera Desai Road, Andheri West. 8 AM #MumbaiRains pic.twitter.com/fFfGXp2ovy — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 2, 2026

मुंबई से पालघर तक रेड अलर्ट

दिनांक २ जुलै २०२६



मुंबई शहर व उपनगरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. रात्री उशिरा किंवा पहाटेच्या सुमारास काही ठिकाणी अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, अधूनमधून ताशी ५० ते ६० किमी वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याचीही दाट शक्यता आहे.



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दुपारी ०१:४५… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 2, 2026

पालघर जिले में मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 2 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला किया गया है।