अमरनाथ यात्रा 2026: जम्मू से रवाना हुआ पहला जत्था, कल होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 4 बजे अमरनाथ यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन की पवित्र यात्रा 48 किमी लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किमी लंबे बालटाल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। बालटाल से पवित्र गुफा तक लगभग 14 किलोमीटर लंबे कठिन मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है।





मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हर-हर महादेव! बाबा बर्फानी के पावन धाम की पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री अमरनाथ जी की यात्रा केवल एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव है। इस पवित्र मार्ग पर उठाया गया हर कदम बाबा अमरनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा, आस्था और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है।

सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, मंगलमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यात्रा की कामना करता हूँ। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।

Har Har Mahadev!

The sacred journey to the holy abode of Baba Barfani begins! Flagged off the first batch of pilgrims for Shri Amarnath Ji Yatra 2026 from Jammu’s Bhagwati Nagar Base Camp. Shri Amarnath Ji Yatra is a profound spiritual awakening. Every step taken on this holy… pic.twitter.com/E9RC0TldfF — Manoj Sinha (@manojsinha_) July 2, 2026

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जमीन पर, संवेदनशील और जोखिम वाली जगहों पर 28 रणनीतिक 'मचान मोर्चे' (ऊंचाई पर बने निगरानी पोस्ट) बनाए गए हैं ताकि निगरानी की क्षमता बढ़ाई जा सके और इलाके पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और प्रभावी कार्रवाई की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तय जगहों पर 22 खास तौर पर प्रशिक्षित स्नाइपर टीमें भी तैनात की गई हैं।

मौसम भी चुनौती

edited by : Nrapendra Gupta