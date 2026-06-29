अमरनाथ यात्रा 2026: निकलने से पहले जरूर कर लें ये 5 जरूरी तैयारियां, तभी रहेगा सफर सुरक्षित

Amarnath Yatra 2026: जय बाबा बर्फानी! अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो गए थे। यह यात्रा 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) तक चलेगी। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की यह पवित्र यात्रा जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यदि आप भी इस वर्ष यात्रा का मन बना रहे हैं, तो इसे सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए नीचे दी गई गाइड को ध्यान से पढ़ें।

1. यात्रा के दो मुख्य मार्ग: अपनी क्षमता के अनुसार चुनें

पारंपरिक मार्ग (पहलगाम): यह लगभग 46 किलोमीटर लंबा पारंपरिक और सुंदर रास्ता है। इसे पूरा करने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। यह मार्ग चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे खूबसूरत स्थानों से होकर गुजरता है।

चुनौतीपूर्ण मार्ग (बालटाल): यह रास्ता केवल 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन बेहद सीधा और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसे 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। यहाँ ऊबड़-खाबड़ रास्तों, बर्फीली धाराओं और खड़ी पगडंडियों का सामना करना पड़ता है।

2. यात्रा की 5 बड़ी चुनौतियाँ: जिनसे आपको जूझना होगा

कड़ाके की ठंड और बारिश: बर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ भयंकर ठंड होती है और मौसम पल भर में बदलकर भारी बारिश में बदल जाता है।

ऑक्सीजन की भारी कमी: जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होने लगती है और सांस लेने में तकलीफ (Altitude Sickness) आम बात है।

प्राकृतिक आपदाओं का डर: अचानक होने वाली बर्फबारी, भूस्खलन (Landslides) या अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है।

ऊंचाई से जुड़ी बीमारियां और चोट: दुर्गम और फिसलन भरे रास्तों पर चोट लगने, गिरने, मतली (जी मिचलाना), सिरदर्द और गंभीर निर्जलीकरण (Dehydration) का जोखिम रहता है।

सुरक्षा के प्रति सतर्कता: वैसे तो पूरी यात्रा सेना और सुरक्षाबलों की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रहती है, फिर भी संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें और तुरंत सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें।

3. सुरक्षित यात्रा के लिए 5 सबसे जरूरी तैयारियां (श्रेणीबद्ध गाइड)

अनिवार्य कागजी कार्रवाई (Essential Documents)

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (CHC): यह सबसे जरूरी है। सरकार द्वारा अधिकृत डॉक्टरों से अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट लें। ध्यान रहे, 2026 की यात्रा के लिए यह सर्टिफिकेट 9 अप्रैल 2026 के बाद का ही मान्य होगा।

रजिस्ट्रेशन (Permit): मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत बैंकों (SBI, PNB, J&K Bank) से अपना यात्रा परमिट बुक करें।

RFID कार्ड: जम्मू या श्रीनगर पहुँचने पर प्रशासन द्वारा आपको एक RFID कार्ड दिया जाएगा। इसे पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में पहनकर रखना अनिवार्य है।

शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य (Physical Fitness)

पैदल चलने का अभ्यास: यात्रा शुरू होने से कम से कम 1 महीना पहले रोजाना 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें ताकि वहां थकावट न हो।

प्राणायाम और व्यायाम: फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए रोजाना 'अनुलोम-विलोम' और 'भस्त्रिका' प्राणायाम करें। सीढ़ियां चढ़ना और जॉगिंग करना भी फायदेमंद होगा।

ऑक्सीजन की कमी का उपाय: शरीर में आयरन-कैल्शियम की कमी से ऑक्सीजन लेवल जल्दी गिरता है। कुछ लोग राहत के लिए कपूर सूंघते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ हो, तो तुरंत सेना या सुरक्षाकर्मियों से मदद मांगें।

सरकारी चेतावनी: 13 साल से कम, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को इस यात्रा की अनुमति नहीं है।

सामान की सही पैकिंग (Smart Packing)

कपड़े (लेयरिंग तकनीक): मौसम अनिश्चित होने के कारण एक भारी जैकेट के बजाय परतों में कपड़े पहनें। वॉटरप्रूफ कपड़े, थर्मल इनर, ऊनी स्वेटर, जैकेट, टोपी, दस्ताने, स्कार्फ और 3-4 जोड़ी मोजे साथ रखें।

रेन गियर: अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या विंडचीटर साथ रखें। छाता ले जाने से बचें, क्योंकि ट्रैकिंग के समय आपके हाथ खाली होने चाहिए।

जूते: फिसलन से बचने के लिए मजबूत ग्रिप वाले ट्रेकिंग शूज या वाटरप्रूफ बूट्स ही पहनें। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज खतरनाक हो सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान: टॉर्च, ट्रेकिंग स्टिक (छड़ी), पावर बैंक, इमरजेंसी के लिए स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, सनस्क्रीन और लिप बाम।

खान-पान और जरूरी दवाएं (Diet & Medical Kit)

इंस्टेंट एनर्जी के लिए: अपने बैग में ग्लूकोज, डार्क चॉकलेट, सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश), टॉफी और सूप/चाय का पाउडर रखें। ये ऊँचाई पर तुरंत ताकत देते हैं।

हाइड्रेशन: खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में कम से कम 4-5 लीटर शुद्ध पानी (गुनगुना मिले तो बेहतर) पीते रहें।

मेडिकल किट: पेनकिलर, बैंडेज, एंटी-हाइपोथर्मिया उपकरण और सिरदर्द, उल्टी, बुखार व ऊंचाई की बीमारी (जैसे डॉक्टर की सलाह पर Diamox) की दवाएं जरूर साथ रखें।

4. यात्रा के कड़े नियम और जरूरी टिप्स

खाली पेट न ट्रेक करें: रास्ते में मिलने वाले लंगरों में पौष्टिक भोजन जरूर करते रहें, भूखे पेट चढ़ाई न करें।

समूह में रहें: कभी भी अकेले आगे न निकलें, हमेशा अपने साथियों या ग्रुप के संपर्क में रहें।

नशे से दूर रहें: यात्रा के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन पूरी तरह वर्जित है, यह फेफड़ों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

प्रकृति का सम्मान: पहाड़ों पर प्लास्टिक या कचरा न फेंकें। इस पवित्र और संवेदनशील क्षेत्र को साफ रखें।

अंतिम सलाह: यात्रा के दौरान यदि जरा सी भी सांस लेने में तकलीफ, चक्कर या सिरदर्द महसूस हो, तो जिद न करें। हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप उपलब्ध हैं, तुरंत वहां डॉक्टर से संपर्क करें।