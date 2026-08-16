अटलबिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का जीवंत उदाहरण है उनका जीवन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अटलबिहारी वाजपेयी के राष्ट्रसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति में योगदान को याद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को “राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति के शिखर पुरुष” बताते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। ‘भारतीय लोकतंत्र में शुचिता और राजनीति में नैतिकता के आदर्श स्थापित किए’

राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।



अटल जी ने अपने ओजस्वी चिंतन, मर्यादित आचरण और कर्मनिष्ठ जीवन से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता, राजनीति में नैतिकता… pic.twitter.com/3rmyDFbpZi — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 16, 2026 मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि श्रद्धेय अटलजी ने अपने ओजस्वी चिंतन, मर्यादित आचरण और कर्मनिष्ठ जीवन के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता, राजनीति में नैतिकता और राष्ट्रसेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का जीवंत उदाहरण रहा। उनकी विचारधारा और सार्वजनिक जीवन आज भी देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।