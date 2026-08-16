रामगढ़ मल्ला हादसा : घायलों से मिलने STH पहुंची प्रशासन की टीम, CM धामी के निर्देश पर होगा फ्री इलाज

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगढ़ मल्ला के पास खाई में फरीदाबाद से आए टेंपो ट्रेवलर के गिरने के बाद प्रशासन ने राहत और उपचार की व्यवस्था तेज कर दी है। जिला प्रशासन की टीम ने सुशीला तिवारी अस्पताल (STH) पहुंचकर हादसे में घायल यात्रियों का हाल जाना।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को घायलों का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हादसे में घायल लोगों के उपचार और अन्य जरूरी सहायता की निगरानी कर रहा है। प्रशासन की टीम ने घायलों और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

अधिकांश घायलों की हालत खतरे से बाहर

सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती अधिकांश घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। प्रशासन की टीम लगातार घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है और अस्पताल प्रबंधन के साथ समन्वय बनाए हुए है।

हादसे में एक घायल की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक अन्य शव को खाई से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है।

अधिकारियों ने अस्पताल में लिया घायलों का हाल

घायलों का हाल जानने के दौरान एडीएम विवेक राय, एसडीएम मोनिका और तहसीलदार कुलदीप पांडे भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को उपचार में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।