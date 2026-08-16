CM भूपेंद्र पटेल अमेरिका-कनाडा दौरे पर रवाना, Vibrant Gujarat Global Summit 2027 के लिए करेंगे रोड शो

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल देर रात अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। वर्ष 2002 के बाद सरकारी कामकाज के सिलसिले में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले वे गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आगामी Vibrant Gujarat Global Summit 2027 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का यह विदेश दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव एम. के. दास, प्रधान सचिव संजीव कुमार, विक्रांत पांडे के साथ-साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) एन. नटराजन, ममता वर्मा और राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। यह दौरा 17 से 24 अगस्त तक चलेगा।

Vibrant Gujarat Summit 2027 के लिए निवेशकों को आमंत्रण

मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान अमेरिका और कनाडा में विभिन्न प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों में गुजरात में निवेश की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा होगी। इसके अलावा Vibrant Gujarat Global Summit 2027 के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रोड शो आयोजित किए जाएंगे। गुजरात में निवेश के अवसरों, राज्य की औद्योगिक नीतियों और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी देकर उद्योगपतियों को समिट में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया जाएगा।

हर्ष संघवी सितंबर में जापान और यूरोप के दौरे पर जाएंगे

गुजरात सरकार की ओर से वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशों में संपर्क और निवेश प्रोत्साहन अभियान को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी आगामी सितंबर में जापान और यूरोप के दौरे पर जाएंगे। इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य गुजरात में अधिक से अधिक विदेशी निवेश लाना और Vibrant Gujarat Global Summit 2027 को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना है।