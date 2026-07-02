Top News 2 July: अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, WhatsApp के Username फीचर पर रोक
Top News 2 July : अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट पर शिकंजा कसा। सरकार ने WhatsAPP के नए फीचर पर रोक लगाई। भारत-इंग्लैंड मैच के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। आज की बड़ी खबरें :
अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना
राम मंदिर ट्रस्ट पर शिकंजा
WhatsAPP के नए फीचर पर रोक
बारिश में धुला भारत-इंग्लैंड मैच
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बेनतीजा रहा। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी और अंतत: मैच को रद्द करना पड़ा।
बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड अगले दौर में
बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। 2 गोल से पिछड़ने के बाद रूडी गार्सिया की टीम ने मैच में जबरदस्त वापसी की। अमेरिका और इंग्लैंड भी अगले दौर में पहुंचे।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।
अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें