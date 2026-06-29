केतन अग्रवाल मर्डर केस: सगाई से पहले चेतन संग उदयपुर ट्रिप, 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर का खुलासा

गौरतलब है कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। इससे केतन की मौत हो गई थी। अब इसी सिलसिले में पुलिस को नई जानकारी मिली है। केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी कपल सिया गोयल और चेतन चौधरी की उदयपुर ट्रिप का राज खुला है।

चेतन से शादी करना चाहती थी सिया

मीडिया खबरों के अनुसार, सिया ने बताया कि वह कभी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। वह चेतन से शादी करना चाहती थी। चेतन ने भी सिया से कहा था कि केतन की मौत के बाद वह खुद सिया के परिवार से मिलेगा और शादी की बात करेगा।

क्या है 1 करोड़ की कहानी?

किस तरह हुई केतन की हत्या?

पुलिस को पता चला है कि केतन की हत्या के लिए एक सिग्नल प्लान तैयार था। सिया ने अपने प्रेमी चेतन से कहा था कि जैसे वह बैठेगी, वैसे ही केतन को धक्का देना है। तय योजना के अनुसार, जैसे ही सिया जमीन पर बैठी, यह चेतन के लिए इशारा था। वह पीछे से आया और केतन अग्रवाल को चट्टान से धक्का दे दिया।

वायरल हुई सिया और केतन की सगाई की तस्वीरें

सिया और केतन अग्रवाल ने फरवरी में सगाई की थी। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस प्यार के पीछे केतन को खत्म करने की खौफनाक साजिश थी।

edited by : Nrapendra Gupta