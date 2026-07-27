लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक संशोधन बिल, पेलेट गन पर हंगामे के आसार
Latest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पेश करेगी। संसद में विपक्ष आज युवाओं पर पेलेट गन चलाने हंगामा कर सकता है। पल पल की जानकारी...
10:19 AM, 27th Jul
-सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "विपक्ष एक है। अभी INDIA गठबंधन के सभी नेता बैठक करेंगे। यह संघर्ष बड़ा है। भाजपा जब से सत्ता में आई है तभी से इन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया है... मैं युवाओं के मनोबल और चेतना को बधाई देना चाहता हूं..."
-लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए पहुंचे।
-बिहार के सीवान में एके 47 से फायरिंग करने वाला SIT जवान अभिषेक पटेल निलंबित।
10:11 AM, 27th Jul
-केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पेश करेंगे।
-विपक्ष का सवाल- क्या छात्रों के खिलाफ पेलट गन और अन्य बल प्रयोग की अनुमति दी गई थी? अगर नहीं, तो इसकी अनुमति किसने दी?
10:09 AM, 27th Jul
झारखंड में भी पेपर लीक पर तेज हुई सियासत, JPSC समेत आधा दर्जन परीक्षाओं में धांधली का आरोप। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा।