बिना नंबर प्लेट की प्राइवेट कार में नेहा बोरा को ले गई पुलिस? बवाल के बाद नरेला में छोड़ा

संगठन का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को एक बिना नंबर प्लेट वाली निजी (प्राइवेट) गाड़ी में जबरन उठा लिया और किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। आइसा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हिरासत में लेते वक्त पुलिस की उस निजी गाड़ी में कोई भी महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी, जो कि हिरासत से जुड़े कानूनी नियमों का सीधा उल्लंघन है। बाद में सामने आई जानकारी के अनुसार, नेहा बोरा को हिरासत में रखकर दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया था।

आइसा अध्यक्ष के आधिकारिक 'X' अकाउंट से बाद में पुष्टि की गई कि नेहा बोरा को नरेला पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया है। हालांकि, संगठन ने बताया कि रिहाई के बाद भी उनका फोन और बैग फिलहाल उनके पास नहीं हैं। उनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की एक टीम को मौके पर भेजा गया।

Please note: Neha has been released at the Narela Industrial Area PS, she does not have her bag and phone with her. We are sending a team of lawyers there — Neha (@neha_aisa) October 4, 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर तीसरे दिन भी टकराव यह पूरा हंगामा उस वक्त खड़ा हुआ जब आइसा कार्यकर्ता लगातार तीसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर की तरफ कूच कर रहे थे। अशोका रोड स्थित आंध्र भवन सर्कल से शुरू हुए इस मार्च को रोकने के लिए भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बैरिकेड पार करने को लेकर धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा को पुलिस घेरे और बैरिकेड्स को फांदते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।

सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सौरभ भारद्वाज समेत कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भारद्वाज ने एक्स पोस्ट में अपना वीडियो शेयर करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार बर्बरता करती है? वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिरासत के दौरान सौरभ भारद्वाज सड़क पर लेटे हुए हैं, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

These r my shoes in the air. At India Gate today, @DelhiPolice turned me upside down so that my face is not captured by cameras. https://t.co/UAfo4xy4hx — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 4, 2026