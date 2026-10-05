कश्मीर में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड! श्रीनगर-गुलमर्ग समेत कई शहरों में पारा देख वैज्ञानिक हैरान

मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अक्टूबर माह में शहर में दर्ज किया गया दूसरा सबसे अधिक तापमान है। यह तापमान 2 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के उच्चतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। श्रीनगर में अक्टूबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस है, जो 2 अक्टूबर, 1931 को दर्ज किया गया था।

काजीगुंड में तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 1 अक्टूबर, 1985 को दर्ज किए गए पिछले अक्टूबर के रिकार्ड 31.2 डिग्री सेल्सियस को तोड़ दिया। तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक था।

गुलमर्ग में अक्टूबर का रिकार्ड तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस है, जो 1 अक्टूबर, 2009 को दर्ज किया गया था। रविवार का तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री अधिक था, जिससे यह रिसार्ट में दर्ज किया गया दूसरा सबसे गर्म अक्टूबर का दिन बन गया।

इस बीच, कोकरनाग में अक्टूबर के महीने का नया रिकार्ड तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 4 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री अधिक था।

आरिफ कहते थे कि घाटी के स्टेशनों और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों दोनों जगह असामान्य रूप से उच्च तापमान का लगातार बने रहना वर्तमान स्थिति को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाता है। यह गर्मी ऐसे समय में आई है जब कश्मीर में तापमान में आमतौर पर शरद ऋतु के आगे बढ़ने के साथ लगातार गिरावट आने की उम्मीद होती है, और घाटी में ठंडक का प्रकोप अधिक स्पष्ट होने लगता है।