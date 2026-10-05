रात 3 बजे बुलेट पर बैट लेकर निकली पोती, पीट पीटकर ली दादा की जान; वजह सुन पुलिस भी हैरान

अदिति का माता-पिता से हुआ था झगड़ा

पुलिस का मुताबिक, आरोपी छात्रा अदिति पाटिल के पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और महालक्ष्मी नगर में रहते हैं। शनिवार रात को घर में टोक-टाक को लेकर अदिति का माता-पिता से झगड़ा हुआ। गुस्से में अदिति रात करीब 3 बजे अपनी बुलेट बाइक पर क्रिकेट का बैट लेकर स्कीम-51 स्थित अपने दादा-दादी के घर पहुंची। घर में घुसते ही उसने गहरी नींद में सो रहे अपने दादा भगवत राव पाटिल के सिर पर बैट से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।

रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार

डीसीपी जोन-1 नरेंद्रसिंह रावत के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा पास ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर चली गई थी, जहां से एरोड्रम पुलिस ने उसे रात में ही हिरासत में ले लिया। रविवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

पोती ने क्यों ली दादा की जान?

पूछताछ में अदिति ने पुलिस को बताया कि जब वह महज 10 साल की थी, तब विशेष सशस्त्र बल (SAF) से रिटायर्ड उसके दादा ने उसके साथ गलत हरकत की थी। लोक-लाज और पारिवारिक बदनामी के डर से उसने तब यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके मन में नफरत बैठ गई थी। पुलिस अब आरोपी लड़की के इन दावों की बारीकी से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई 10 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई थी या परिवार में इस विवाद को लेकर पहले कभी कोई शिकायत या पंचायत हुई थी।