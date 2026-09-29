  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Police outpost closed, shop open; liquor being sold through the window in Indore at 1 AM
Written By नवीन रांगियाल नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 29 September 2026 (13:43 IST)

चौकी बंद, दुकान चालू, इंदौर में रात 1 बजे विंडो से बिक रही शराब, पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर उड़ी नियमों की धज्जियां

wine shop indore
Written By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (13:43 IST)
google-news
  • मालवा मिल स्‍थित शराब दुकान पर रात 1 बजे भी विंडो से बिक रही शराब
  • मालवा मिल पुलिस चौकी पर ताला, पर शराब की दुकान चालू
  • दुकान से खरीदकर पास ही बैठकर आराम से शराब पी रहे लोग
स्वच्छता में सिरमौर इंदौर शहर में कानून-व्यवस्था और आबकारी विभाग के दावों की पोल खोलती एक गंभीर तस्वीर मालवा मिल क्षेत्र से सामने आई है। यहां पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित शराब दुकान देर रात में भी बेखौफ संचालित हो रही है। नियमों को ताक पर रखकर दुकान के मुख्य शटर बंद होने के बाद एक 'छोटी विंडो' (खिड़की/चोर दरवाजे) के जरिए रातभर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है।

रात के सन्नाटे में शराब प्रेमियों का जमघट इस विंडो पर लगा रहता है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा और शांति पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात है कि यहां कुछ ही दूरी पर मालवा मिल पुलिस चौकी है, लेकिन वहां वेबदुनिया को ताला लटका मिला, जबकि इस शराब दुकान पर विंडो से शराब बेची जा रही थी। वहीं कुछ लोग जाम भी छलका रहे थे।  
ये गलत है, कार्रवाई करेंगे : डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने इस बारे में बताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत गलत है, नियम है कि रात 11 या साढे 11 तक दुकानें बंद हो जाना चाहिए, जांच करेंगे और ऐसे दुकान संचालकों पर कार्रवाई करेंगे।

पुलिस चौकी के पास ही नियमों की उड़ रही धज्जियां : हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यह अवैध बिक्री हो रही है, वहां से पुलिस चौकी चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन वहां ताला लगा था। और दूसरी तरफ वाइन शॉप पर विंडो से शराब बेची जा रही थी। जबकि कुछ लोग वहीं बैठकर पी भी रहे थे। वेबदुनिया ने रात 1 बजे इन्‍हीं दृश्‍यों की तस्‍वीरें लीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक खुली रहने वाली इस दुकान के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे आए दिन विवाद और शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।

गश्‍त बीट पुलिस पर भी सवाल : बता दें कि स्थानीय प्रशासन और बीट पुलिस की गश्त पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस की नाक के नीचे यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है। मध्य प्रदेश व इंदौर में शराब दुकान खोलने और बंद करने का नियम मध्य प्रदेश आबकारी नीति (MP Excise Policy) के अनुसार, शराब दुकानों के संचालन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित है।

क्‍या है नियम?
खुलने का समय: सुबह 10:00 बजे।
बंद होने का समय: रात 11:00 बजे।
(कंपोजिट शराब दुकानों/वाइन शॉप्स के लिए रात 11:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की बिक्री पूरी तरह से गैर-कानूनी है।) नई आबकारी नीति के तहत सभी प्रकार के अहाते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं है।

होटल व बार के लिए नियम : केवल लाइसेंस प्राप्त 4-स्टार या 5-स्टार होटल और विशिष्ट लाउंज/बार ही निर्धारित लाइसेंस शर्तों के तहत रात 12:00 बजे से 1:00 बजे तक शराब परोस सकते हैं। आम रिटेल शराब दुकानों (कंपोजिट वाइन शॉप) पर यह छूट लागू नहीं होती।

विंडो से बिक्री पर सख्त प्रतिबंध : रात 11:00 बजे के बाद शटर या किसी भी 'छोटी खिड़की/विंडो' के जरिए शराब बेचना आबकारी अधिनियम (Excise Act) का सीधा उल्लंघन है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है एवं भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या कहते हैं स्थानीय निवासी?
महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा खतरा : मालवा मिल क्षेत्र की स्थानीय निवासी,  सुनीता शर्मा ने बताया कि "रात 11 बजे के बाद दुकान बंद होने का नियम है, लेकिन यहां देर रात तक छोटी खिड़की से शराब बिकती रहती है। शराब खरीदने वालों का जमावड़ा गली के मुहाने पर लगा रहता है। रात में अगर किसी काम से या इमरजेंसी में महिला को घर से बाहर निकलना पड़े, तो शराबियों के डर के मारे बाहर नहीं आ सकते।

आए दिन विवाद और शांति भंग : रमेशचंद्र प्रजापत ने बताया कि दुकान के आसपास देर रात तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। शराबी खुलेआम सड़क पर खड़े होकर बहस और झगड़ा करते हैं। कई बार तो बात मारपीट तक पहुंच जाती है, जिससे रात में गहरी नींद में सो रहे बच्चे और बुजुर्ग डर जाते हैं। हमने कई बार मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के कारण ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं।

आकाश मालवीय ने बताया कि चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर ऐसा होना कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। छोटी विंडो से आसानी से शराब बिक रही है। अगर जिम्मेदार अधिकारी जल्द इस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो क्षेत्र के सभी रहवासी एकजुट होकर आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की नाइट गश्त टीम रात 11:00 बजे के बाद इस पॉइंट पर विशेष निगरानी रखे और विंडो से शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करे।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सासन गिर में शेर प्रेमियों के लिए खुशखबरी, गिर जंगल सफारी तय समय से 12 दिन पहले शुरू होगी

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ान

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ानबेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान आज इंडिगो की एक फ्लाइट के साथ बड़ा विमान हादसा टल गया। गुवाहाटी से आ रही फ्लाइट 6E 6542 को पहली बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान को वापस ऊपर उठाना पड़ा। दूसरी बार लैंडिंग करते समय विमान की पूंछ रनवे से टकरा गई। हालांकि पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। जिस समय यह घटना हुई, उस समय बेंगलुरु में तेज हवाएं चल रही थीं। हालांकि घटना की पूरी वजह क्या थी और प्‍लेन के पिछले हिस्से को कितना नुकसान हुआ है, यह तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा।

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को 7 दिन के भीतर फिर से खोलने का एक कूटनीतिक प्रस्ताव रखा था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया है। इसके बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उस पर कोई हमला किया, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईरान कड़े प्रतिबंधों और नाकाबंदी के कारण मुश्किल में है, इसलिए वह जल्दबाजी में यह समझौता चाहता है। ट्रंप ने कहा, उसके पास पैसा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की कमाई होर्मुज से होने वाले कारोबार पर निर्भर है।

दिल्ली के तिलक नगर में मचा बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, मामले पर क्‍या बोले अरविंद केजरीवाल?

दिल्ली के तिलक नगर में मचा बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, मामले पर क्‍या बोले अरविंद केजरीवाल?दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान आज बवाल मच गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इस घटना पर युवक साहेब सिंह का बयान सामने आया है। युवक ने कहा कि पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग ने हमें सड़क की हालत देखने के लिए बुलाया था, मैंने उन्हें दिखाया कि सड़क की सतह कैसे टूट रही थी। जब मैंने यह बात बताई तो मंत्री जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और उनके साथियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं।

Mann Ki Baat : जनगणना से सामने आएगा देश की आबादी का नया आंकड़ा, 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज, PM मोदी ने बताया कितना बड़ा काम हुआ पूरा

Mann Ki Baat : जनगणना से सामने आएगा देश की आबादी का नया आंकड़ा, 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज, PM मोदी ने बताया कितना बड़ा काम हुआ पूराप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में देश में चल रही जनगणना 2027 की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

पाकिस्‍तान को भारत की दो टुक, एस. जयशंकर का UNGA में आतंकवाद पर बड़ा अटैक, दूसरे देश क्‍यों भुगत रहे सजा?

पाकिस्‍तान को भारत की दो टुक, एस. जयशंकर का UNGA में आतंकवाद पर बड़ा अटैक, दूसरे देश क्‍यों भुगत रहे सजा?विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और इसके लिए मिलकर काम करना था। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आपसी मित्रता बढ़ाने और विश्व में शांति मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन आज भी संघर्ष और टकराव बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

योगी सरकार में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार, 1548 करोड़ रुपए से 8397 परियोजनाएं ला रहीं बदलाव

योगी सरकार में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार, 1548 करोड़ रुपए से 8397 परियोजनाएं ला रहीं बदलावChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का योगी सरकार में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। वर्ष 2017 से अगस्त 2026 तक प्रदेश में इस निधि से कुल 8,397 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर अब तक 1548 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे से लेकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कल्याण तक विभिन्न क्षेत्रों में इन परियोजनाओं का सुधारात्मक असर दिखाई दे रहा है।

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ान

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ानबेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान आज इंडिगो की एक फ्लाइट के साथ बड़ा विमान हादसा टल गया। गुवाहाटी से आ रही फ्लाइट 6E 6542 को पहली बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान को वापस ऊपर उठाना पड़ा। दूसरी बार लैंडिंग करते समय विमान की पूंछ रनवे से टकरा गई। हालांकि पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। जिस समय यह घटना हुई, उस समय बेंगलुरु में तेज हवाएं चल रही थीं। हालांकि घटना की पूरी वजह क्या थी और प्‍लेन के पिछले हिस्से को कितना नुकसान हुआ है, यह तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा।

कन्नौज के इत्र की खुशबू से महका ट्रेड शो, पांचवीं पीढ़ी ने संभाली विरासत

कन्नौज के इत्र की खुशबू से महका ट्रेड शो, पांचवीं पीढ़ी ने संभाली विरासतUttar Pradesh News : कन्नौज के इत्र की पहचान अब पारंपरिक खुशबू की सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक पसंद और प्राकृतिक जीवनशैली से जुड़ रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कन्नौज की इसी सुगंधित विरासत की झलक देखने को मिल रही है। वर्ष 1907 से सुगंध की परंपरा को संजो रहे पारंपरिक एवं प्राकृतिक उत्पाद ट्रेड शो में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को 7 दिन के भीतर फिर से खोलने का एक कूटनीतिक प्रस्ताव रखा था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया है। इसके बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उस पर कोई हमला किया, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईरान कड़े प्रतिबंधों और नाकाबंदी के कारण मुश्किल में है, इसलिए वह जल्दबाजी में यह समझौता चाहता है। ट्रंप ने कहा, उसके पास पैसा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की कमाई होर्मुज से होने वाले कारोबार पर निर्भर है।

योगी सरकार की स्मार्ट पुलिसिंग का दबदबा देखने उमड़ रहे देश और विदेश के विजिटर्स

योगी सरकार की स्मार्ट पुलिसिंग का दबदबा देखने उमड़ रहे देश और विदेश के विजिटर्सChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश जो वर्ष 2017 से पहले पूरी दुनिया में बदहाल कानून व्यवस्था के लिए कुख्यात था, वही उत्तर प्रदेश पिछले साढ़े नौ वर्षों से योगी सरकार के नेतृत्व में स्मार्ट पुलिसिंग और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण यहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में लगे यूपी पुलिस के स्टॉल पर देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ विदेशी मेहमान का जमावड़े को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। ट्रेड शो के हाल नंबर चार में उत्तर प्रदेश पुलिस के हाईटेक स्टॉल का पिछले तीन दिनों में 15 हजार से अधिक लोगों ने विजिट किया।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।