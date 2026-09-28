बंटी नागर सुसाइड केस में मोबाइल खंगाल रही पुलिस, अब तक नहीं मिला कोई सुराग, पार्टनरों से पूछताछ करेगी पुलिस

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर आत्महत्या केस में अब तक पुलिस को आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ब्लैकमेलिंग और साझेदारी विवाद के एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पुलिस ने बंटी के दोनों मोबाइल जब्त किए हैं, ताकि डिजिटल सबूतों से पुलिस को कोई सुराग मिल सके। पुलिस सोमवार को बंटी के पार्टनरों से भी पूछताछ करेगी कि आखिर बंटी किस बात को लेकर तनाव में थे। बंटी ने पत्नी व अन्य परिजनों से कभी किसी बात को लेकर चर्चा नहीं की थी।इंदौर के बिल्डर बंटी नागर आत्महत्या मामले में पुलिस ब्लैकमेलिंग, पार्टनरशिप विवाद और आर्थिक दबाव के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अब जब्त किए गए दोनों मोबाइलों के डिजिटल सबूतों और पार्टनरों से पूछताछ के जरिए मौत की वजह तलाशने में जुटी है।बिल्डर बंटी ने अपने दफ्तर में फांसी का फंदा लगाकर जान दी, लेकिन दफ्तर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने जो मोबाइल जब्त किए हैं, उनका लॉक भी खुलवाया जाएगा। कई बार सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर आत्महत्या की वजह मरने वाला बताता है। पुलिस बंटी के मोबाइल की फोटो गैलरी और मैसेज बॉक्स की जांच करेगी।बंटी के सांवेर रोड पर रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे। उनके लिए बंटी के साथ कुछ पार्टनर भी थे। इसके अलावा डायरियों के जरिए भी बंटी ने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया था। पुलिस आर्थिक दबाव के एंगल से ज्यादा जांच कर रही है। इस प्रोजेक्ट में एक महिला पार्टनर भी बंटी के साथ थी। बंटी की अंत्येष्टि सोमवार को की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार सुबह शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने दफ्तर को भी सील किया है, जिसकी जांच फिर से की जा सकती है।