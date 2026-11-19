सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहाड़ तक पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 50 इंस्पेक्टरों के तबादले

पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के तहत 50 इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से 18 नवंबर को जारी आदेश में सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के साथ-साथ दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख थानों के प्रभारियों में बदलाव किया गया है।

सिलीगुड़ी में नई नियुक्तियां

जारी आदेश के मुताबिक, सिलीगुड़ी थाने के वर्तमान आइसी प्रवीर दत्ता को इस्लामपुर पुलिस जिले में एमपीबी (MPB) भेजा गया है। उनके स्थान पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत जयदीप घोष को सिलीगुड़ी थाने का नया आइसी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त फालाकाटा थाने के आइसी नितेश लामा का तबादला सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में किया गया है।

दार्जिलिंग पहाड़ के थानों में बदलाव

पहाड़ी क्षेत्रों के थानों की कमान में भी कई अहम परिवर्तन किए गए हैं। मिरिक के वर्तमान आइसी नयन चक्रवर्ती को बशीरहाट पुलिस जिले में भेजा गया है, जबकि दार्जिलिंग डीआइबी में तैनात भूषण छेत्री मिरिक थाने के नए प्रभारी होंगे। दार्जिलिंग सदर में चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात बिस्वासराय सरकार को दार्जिलिंग सदर थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

कुर्सियांग के वर्तमान आइसी पलाश मोहंता का तबादला मालदा के ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी विभाग में किया गया है और उनकी जगह दार्जिलिंग सदर के सर्किल इंस्पेक्टर पार्थ सारथी चंदा को कुर्सियांग थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य तबादले और निर्देश

कालिम्पोंग में फील्ड इंस्पेक्टर पद पर तैनात सुजीत लामा को जलपाईगुड़ी जिले के रायगंज थाने का आइसी बनाया गया है। हालांकि, आदेश की सूची में कालिम्पोंग थाने के नए प्रभारी के नाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने सभी 50 तबादलाशुदा अधिकारियों को तुरंत नई जिम्मेदारी संभालने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।