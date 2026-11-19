अलीपुरद्वार में शुभेंदु अधिकारी ने किया एसटी गर्ल्स हॉस्टल का दौरा, बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का दौरा किया और वहां के कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। उन्होंने अलीपुरद्वार जिले के ब्लॉक नंबर-2 स्थित लोकेनाथपुर आश्रम के एसटी गर्ल्स हॉस्टल (ST Girls’ Hostel) पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात की और उनसे संवाद किया।

छात्राओं से संवाद और हॉस्टल की स्थिति की जानकारी

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हॉस्टल दौरे के दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं और सामने आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद करते हुए उनकी शिक्षा और सुविधाओं से जुड़े विषयों पर ध्यान आकर्षित किया।

बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण और 'जनजाति गौरव दिवस'

दौरे के क्रम में शुभेंदु अधिकारी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की नवनिर्मित पूर्ण-कद प्रतिमा का अनावरण किया और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित 'जनजाति गौरव दिवस' समारोह में भी हिस्सा लिया।

अपने संदेश में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, संघर्ष और वीरता हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे तथा जनजातीय समुदायों की विरासत, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। अंत में उन्होंने जनजातीय और मूलनिवासी भाइयों-बहनों को 'जोहार' कहा।