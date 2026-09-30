बडगाम एनकाउंटर में सेना को बड़ी सफलता: लश्कर का टॉप कमांडर फौजी मूसा ढेर

यूसमर्ग की पहाड़ियों में छिपी थी लोकेशन

अधिकारियों के अनुसार, मध्य कश्मीर के कोराग (यूसमर्ग) इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सतर्क जवानों ने संदिग्धों को ललकारा, छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से जोरदार मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर मूसा को ढेर कर दिया।

पीर पंजाल रेंज में था आतंक का पर्याय

Update: OP KORAG



Further to the ongoing operation, during the search early morning in General Area Palmaidan, body of Pak based Lashkar-e-Taiba ( LeT) terrorist, identified as Mohammad Asif alias Hashim Moosa recovered along with war like stores.



Operation under progress.… — Chinar Corps???? - Indian Army (@ChinarcorpsIA) September 30, 2026

इलाके में अन्य आतंकियों की तलाश जारी

मुठभेड़ के बाद दूधपथरी के दूरदराज के जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, इलाके में अभी कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है।