उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज

Jammu Kashmir Udhampur Encounter: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के मजालता इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं; उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

उन्होंने बताया कि इलाके में और आतंकवादियों की मौजूदगी की संभावना को खत्म करने के लिए पुलिस और सेना की पैरा (स्पेशल फोर्सेज) की संयुक्त टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

यह मुठभेड़ बुधवार देर रात मजालता इलाके में गोली चलने की आवाज सुनाई देने के बाद शुरू हुई। घटना के बाद, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खास जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।