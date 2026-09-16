बाजार में छा गए कश्मीरी सेब! बंपर डिमांड और अच्छे भाव से मालामाल हुए किसान, जानिए इस बार क्या मिल रहा है रेट

कश्मीर के निचले इलाकों में सेब की कटाई में तेजी आ गई है, जबकि ऊंचे इलाकों में अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। फिलहाल, कुलु और अर्ली डिलीशियस किस्मों की कटाई चल रही है, जबकि ट्रेडिशनल डिलीशियस किस्मों की कटाई लगभग 15 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है।

बाजार में क्या है दाम?

क्या कहते हैं किसान और व्यापारी?

शोपियन के चित्रगाम के एक बागवान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि मांग में सुधार बागवानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। अनंतनाग के डचनीपोरा के एक किसान अब्बास अहमद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के बाजारों से मांग में सुधार हुआ है और किसानों को बेहतर मुनाफे से लाभ मिल रहा है। वे कहते हैं कि दिल्ली, जयपुर और बेंगलुरु जैसे बाजारों में कश्मीरी सेबों की अच्छी मांग देखी जा रही है। अगर यह मांग जारी रहती है और परिवहन सुचारू रूप से चलता है, तो उत्पादकों के लिए यह मौसम काफी बेहतर साबित हो सकता है।

इस बीच, बाजार की बेहतर परिस्थितियों ने निचले इलाकों के कुछ उत्पादकों को मौजूदा मांग का लाभ उठाने के प्रयास में समय से पहले सेब की कटाई करने के लिए भी प्रेरित किया है।

फल व्यापारियों ने उत्पादकों को ऐसी प्रथाओं के प्रति आगाह किया है, उनका कहना है कि उचित परिपक्वता और रंग प्राप्त करने से पहले तोड़े गए सेब अक्सर प्रीमियम कीमतें प्राप्त करने में विफल रहते हैं। जैसे-जैसे कटाई निचले इलाकों से ऊंचे क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है, उत्पादक उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे मौसम में वर्तमान मांग स्थिर बनी रहेगी।





आने वाले हफ्तों में डिलीशियस किस्म की पारंपरिक किस्में बाजार में आने की उम्मीद है, इसलिए उत्पादकों का कहना है कि निरंतर मांग, उचित मूल्य और निर्बाध परिवहन इस मौसम को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।