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Last Modified: वॉशिंगटन , Friday, 10 July 2026 (09:46 IST)

इजराइली खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा- ईरान रच रहा है ट्रंप की हत्या की साजिश!

threat to donald trump
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (09:46 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (09:52 IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका ईरानी शहरों को निशाना बना रहा है तो ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच इजराइल के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की योजना बना रहा है। ALSO READ: US-Iran war : ईरान का सनसनीखेज दावा- अमेरिका ने बुशेहर परमाणु संयंत्र पर किया हमला
 
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ईरान की कथित हत्या की योजना के बारे में यह चेतावनी इसी सप्ताह मिली है। हालांकि अमेरिका या ईरान की सरकार की तरफ से इन रिपोर्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 
 
इस खुफिया जानकारी ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को ऐसे समय में और बढ़ा दिया है। हाल ही में ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौता खत्म होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान से बातचीत समय की बर्बादी है।
 
वॉशिंगटन पूर्व में दावा कर चुका है कि ईरान ने कई बार ट्रंप को मारने की कोशिश की। हाल ही में अंकारा में आयोजित नाटो सम्मेलन में भी ट्रंप ने ईरान से अपनी जान को खतरा बताया था। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर फिर किया दावा! खुद को बताया 'असली' हकदार
 

ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया

ईरान ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है।  IRGC ने अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट में दखल न देने की चेतावनी दी है। अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो स्ट्रेट में सामान्य आवाजाही बहाल नहीं हो पाएगी और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।  
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