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ईरान के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को पहली बार वह वीडियो जारी किया है, जिसमें पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के तेहरान स्थित परिसर के अंदर हुई भारी तबाही दिखाई गई है। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब एक सप्ताह तक चले अंतिम संस्कार के बाद खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
करीब 35 सेकंड के इस वीडियो में इमाम खुमैनी हुसैनिया के भीतर का भयावह मंजर दिखाई देता है। यही वह मुख्य सभागार था, जहां खामेनेई नियमित रूप से अहम बैठकों की अध्यक्षता करते थे और राष्ट्र को संबोधित किया करते थे। वीडियो में इमारत के कई हिस्से पूरी तरह ध्वस्त नजर आते हैं। मुड़ी हुई लोहे की बीम, मलबे के विशाल ढेर और ढही हुई दीवारें इस बात का संकेत देती हैं कि संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमले ने कितनी बड़ी तबाही मचाई।
ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि यह पहली बार है जब हमले के बाद इस परिसर की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मौत हो गई थी। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य, जिनमें उनकी 14 महीने की पोती भी शामिल थी, मारे गए थे। उनके बेटे मोजतबा अली खामेनेई, जिन्होंने बाद में सर्वोच्च नेता का पद संभाला, इस हमले में घायल हुए थे।
???? انتشار تصاویر دیدهنشده از حسینیهٔ امام خمینی در بیت رهبری پساز حملات ناجوانمردانه آمریکا pic.twitter.com/wAtiRzxjZ2— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 8, 2026
वीडियो जारी होने के साथ ही खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। उनका अंतिम संस्कार एक सप्ताह तक चला, जिसमें तेहरान, क़ोम और इराक के शिया पवित्र शहर नजफ़ और कर्बला में लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दफनाने से पहले उनका ताबूत तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने बुधवार को ईरान के कई ठिकानों पर नए हवाई हमले करने की पुष्टि की।
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