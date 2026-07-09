डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर फिर किया दावा! खुद को बताया 'असली' हकदार

Donald Trump Nobel Peace Prize: एक बार फिर नोबेल पुरस्कारों (Nobel Prizes) की घोषणा की तारीख करीब आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति‍ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में वह ज्यादा हकदार हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता तोड़ दिया है और अमेरिका लगातार वहां हमला कर रहा है।

क्या वाकई ट्रंप नोबेल के हकदार हैं?

हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि उनके पहले कार्यकाल का सबसे बड़ा कूटनीतिक मील का पत्थर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ इजराइल के ऐतिहासिक संबंधों को बहाल करना था। दशकों बाद मध्य पूर्व में शांति की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। उनके समर्थक अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि दशकों बाद ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे, जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने किसी नए बड़े युद्ध में सीधे तौर पर कदम नहीं रखा। हालांकि उनके समर्थक यह भूल जाते हैं कि ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं।

कब होती है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा?

नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, लगातार कुछ दिनों के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों जैसे- चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है। इसके बाद, इन सभी विजेताओं को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर (नोबेल दिवस) को स्वीडन के स्टॉकहोम (और शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे के ओस्लो) में एक भव्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala