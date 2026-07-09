ईरान ने जारी किया अयातुल्ला खामेनेई के घर पर हमले का वीडियो, मलबे में तब्दील दिखा पूरा परिसर

35 सेकेंड का वीडियो ऐसे समय आया है, जब राजधानी तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। वीडियो में अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर इमाम खुमैनी हुसैनीया हॉल में भारी तबाही और मलबा साफ देखा जा सकता है।

Dirilis Rekaman yang Belum Pernah Dipublikasikan dari Kediaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pasca Serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. pic.twitter.com/hQxenDnfgv — Iran Embassy in Indonesia (@IraninIndonesia) July 8, 2026

इससे पहले ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के शव को तेहरान के ग्रैंड मोसाला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और उसे तेहरान और कोम की सड़कों से होते हुए जुलूस के रूप में ले जाया गया।

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 20 दिनों के शांति के बाद एक बार फिर भीषण जंग छिड़ गई है। अमेरिका पिछले 2 दिनों से ईरान के कई शहरों में धमाके कर रहा है। वहीं ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है।