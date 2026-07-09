सम्बंधित जानकारी
- अमेरिकी हमलों से दहले ईरान के 8 शहर, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास धमाके
- West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
- Donald Trump : ईरान पर ट्रंप का बयान- शायद आज रात हम फिर हमला करेंगे, अब तेहरान से कोई बातचीत नहीं
- तेल टैंकरों पर हमलों से ट्रंप भड़का, अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, तेल निर्यात से जुड़ा लाइसेंस भी रद्द
- अमेरिका-ईरान तनाव के बीच Hormuz में फिर टेंशन, 24 घंटे में 3 टैंकरों पर अटैक
ईरान ने जारी किया अयातुल्ला खामेनेई के घर पर हमले का वीडियो, मलबे में तब्दील दिखा पूरा परिसर
Ayatollah Ali Khamenei News : ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार दिवंगत सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के आवासीय परिसर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया। ALSO READ: अमेरिकी हमलों से दहले ईरान के 8 शहर, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास धमाके
35 सेकेंड का वीडियो ऐसे समय आया है, जब राजधानी तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। वीडियो में अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर इमाम खुमैनी हुसैनीया हॉल में भारी तबाही और मलबा साफ देखा जा सकता है।
Dirilis Rekaman yang Belum Pernah Dipublikasikan dari Kediaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pasca Serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. pic.twitter.com/hQxenDnfgv— Iran Embassy in Indonesia (@IraninIndonesia) July 8, 2026
इससे पहले ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के शव को तेहरान के ग्रैंड मोसाला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और उसे तेहरान और कोम की सड़कों से होते हुए जुलूस के रूप में ले जाया गया।
खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के पहले दिन मारे गए थे। हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 अफसरों की जान भी गई थी। इसमें खामेनेई की 14 महीने की पोती भी शामिल थी। अमेरिका-इजराइल ने एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थीं। ALSO READ: West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 20 दिनों के शांति के बाद एक बार फिर भीषण जंग छिड़ गई है। अमेरिका पिछले 2 दिनों से ईरान के कई शहरों में धमाके कर रहा है। वहीं ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है।
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए 440 करोड़, क्या होगा TMC पर इसका असर
ED Freeze TMC Bank Accounts: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
Meta के नए AI Smart Glasses पर बड़ा खुलासा, हर आवाज और हर दृश्य को समझेंगे, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल
सोशल मीडिया कंपनी Meta अपने अगली पीढ़ी के AI स्मार्ट ग्लास पर काम कर रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्मार्ट ग्लास सिर्फ फोटो या वीडियो लेने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आसपास की आवाज और दृश्यों को लगातार समझकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर को व्यक्तिगत (Personalised) जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, इस नई तकनीक को लेकर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत
यामाहा मोटर इंडिया (Yamaha Motor India) ने भारतीय बाजार में अपना नया Aerox Electric इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का भारत में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.82 लाख रुपए रखी गई है। यह कीमत इसके पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग दोगुनी है और EC-06 मॉडल से करीब 1.09 लाख रुपये अधिक है। इसके साथ ही Aerox Electric भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा का सबसे महंगा टू-व्हीलर बन गया है।
EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएं
केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल पर मांगा जवाब
अयोध्या आहत है… रामलला के घर 'लूट' ने आस्था को घायल किया, सरयू किनारे गूंज रहा एक ही सवाल— 'अब न्याय कब?'
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी यह चौपाई केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि सत्ता, समाज और व्यवस्था—तीनों के लिए मर्यादा का संदेश भी है। परहित सबसे बड़ा धर्म है और किसी की आस्था को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म। आज अयोध्या की गलियों में यही भाव बिना किसी प्रवचन के लोगों की बातचीत में सुनाई देता है।
दान की गणना पर चंपत राय ने उठाए सवाल! आखिर किस पर साधा निशाना
Champat Rai viral letter: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद मंदिर में दान व चढ़ावे की चोरी को लेकर नित नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान व चढ़ावे की चोरी के मामले में सबसे बड़ी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय के एक कथित पत्र से सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गुजरात के गोसाबारा तट से 30.67 लाख की चरस जब्त, नवा बंदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता
पोरबंदर जिले के गोसाबारा तट पर नवा बंदर पुलिस को फुट पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम जब तटीय इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के तहत गश्त कर रही थी, तभी लैंडिंग पॉइंट के पास संदिग्ध हालत में पड़ा एक बोरा नजर आया। इस लावारिस बोरे को देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी।
ईरान ने जारी किया अयातुल्ला खामेनेई के घर पर हमले का वीडियो, मलबे में तब्दील दिखा पूरा परिसर
LIVE: भारी बारिश से दिल्ली की पानी-पानी, रोहिणी में इमारत गिरने से 4 की मौत
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।