US-Iran War: ईरान पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमला, बहरीन-कतर में धमाके



अमेरिका ने बुधवार देर रात ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक की। हमलों में बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सीरिक और कोनारक समेत कई शहरों में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया।

बहरीन में अमेरिकी मुख्यालय के पास धमाके

अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई के बीच हुए इन हमलों का जवाब देने में ईरान ने भी देर नहीं की। ईरानी सेना ने बहरीन, कतर और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए हमला किया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों को इसी तरह की चेतावनी भेजी, लेकिन यह नहीं बताया कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है या नहीं। ईरानी हमले के बाद बहरीन, कतर और कुवैत में सायरन बजे।

कतर में गृह मंत्रालय की लोगों से अपील

गालिबाफ की चेतावनी

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अमेरिका अब तक यह नहीं समझ पाया है कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं—अगर आप हमला करेंगे, तो आपको भी जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। बेवजह हाथ-पांव मत मारिए, वरना और गहरे दलदल में फंस जाएंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं।

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

ट्रंप ने ईरान को फिर चेताया

हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे हर बार हम पर हमला करेंगे तो हम 20 गुना जवाब देंगे। ट्रंंप ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं कि तेहरान समझौते का पालन करेगा।





हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ये हमले कल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर जो बमबारी की थी, उसके जवाब में किए गए हैं। अगर ऐसा फिर हुआ, तो इसका जवाब इससे भी कहीं अधिक कठोर होगा।