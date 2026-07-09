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US-Iran War: ईरान पर लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमला, बहरीन-कतर में धमाके
US Iran War : राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीजफायर खत्म करने के एलान के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान के 8 शहरों में बड़ा हमला किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की उस क्षमता को कमजोर करने के लिए की जा रही है, जिससे वह होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर सके। ALSO READ: West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
अमेरिका ने बुधवार देर रात ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक की। हमलों में बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सीरिक और कोनारक समेत कई शहरों में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया।
बहरीन में अमेरिकी मुख्यालय के पास धमाके
अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई के बीच हुए इन हमलों का जवाब देने में ईरान ने भी देर नहीं की। ईरानी सेना ने बहरीन, कतर और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए हमला किया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों को इसी तरह की चेतावनी भेजी, लेकिन यह नहीं बताया कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है या नहीं। ईरानी हमले के बाद बहरीन, कतर और कुवैत में सायरन बजे।
कतर में गृह मंत्रालय की लोगों से अपील
कतर के गृह मंत्रालय ने लोगों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए घर या सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। कतर में लोगों को घर के अंदर रहने, कांच की खिड़कियों से दूर रहने और अगली चेतावनी मिलने तक बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। ALSO READ: तेल टैंकरों पर हमलों से ट्रंप भड़का, अमेरिका ने ईरान पर बरसाए बम, तेल निर्यात से जुड़ा लाइसेंस भी रद्द
गालिबाफ की चेतावनी
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अमेरिका अब तक यह नहीं समझ पाया है कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं—अगर आप हमला करेंगे, तो आपको भी जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। बेवजह हाथ-पांव मत मारिए, वरना और गहरे दलदल में फंस जाएंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं।
آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، میخورید.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026
دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز میشود نه با تهدیدات آمریکایی.
ट्रंप ने ईरान को फिर चेताया
हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे हर बार हम पर हमला करेंगे तो हम 20 गुना जवाब देंगे। ट्रंंप ने दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं कि तेहरान समझौते का पालन करेगा।
हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ये हमले कल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर जो बमबारी की थी, उसके जवाब में किए गए हैं। अगर ऐसा फिर हुआ, तो इसका जवाब इससे भी कहीं अधिक कठोर होगा।
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