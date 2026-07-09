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Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान , Thursday, 9 July 2026 (07:53 IST)

Top News 9 July: ईरान में फिर अमेरिकी हमला, 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी

top news 9 july : India Iran War, monsoon update, PM Modi Australia tour
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (07:53 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (08:09 IST)
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Top News 9 July : अमेरिका ईरान में जंग तेज हुई, देशभर में मानसून का कहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। चढ़ावा चोरी उजागर के बाद अयोध्या आने वाले रामभक्तों की संख्या में चौंकाने वाली कमी देखी जा रही है। 9 जुलाई की बड़ी खबरें :
 

लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिकी हमला

राष्‍ट्रपति ट्रंप द्वारा सीजफायर खत्म करने के एलान के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान के 8 शहरों में बड़ा हमला किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की उस क्षमता को कमजोर करने के लिए की जा रही है, जिससे वह होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर सके। ALSO READ: अमेरिकी हमलों से दहले ईरान के 8 शहर, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास धमाके
 

ईरान ने किया पलटवार

अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई के बीच हुए इन हमलों का जवाब देने में ईरान ने भी देर नहीं की... ईरानी सेना खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्‍यालय के पास जोरदार धमाका हुआ। बहरीन, कतर और कुवैत में सायरन बजे। ALSO READ: West Asia Crisis : अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
 

देशभर में मानसून का कहर

महाराष्‍ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने आज 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 
 

पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि ईसीटीए समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। 
 

अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

चढ़ावा चोरी उजागर के बाद अयोध्या आने वाले रामभक्तों की संख्या में चौंकाने वाली कमी देखी जा रही है। ​घटना से पहले आम दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख तक होती थी। लेकिन, चढ़ावा चोरी की घटना के सामने आने के बाद यह संख्या घटकर अब मात्र 50 हजार से 70 हजार के बीच रह गई है। श्रद्धालुओं की इस कमी का सीधा प्रभाव अयोध्या के सभी छोटे-बड़े व्यवसायों पर पड़ा है। यहां के रेस्टोरेंट और होटल खाली पड़े हैं, प्रसाद के काउंटर भरे के भरे रह जा रहे हैं और राम मंदिर सहित अयोध्या के विभिन्न अन्य मंदिरों के चढ़ावे पर भी इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। ALSO READ: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या घटी, अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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