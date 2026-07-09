Top News 9 July: ईरान में फिर अमेरिकी हमला, 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी

Top News 9 July : अमेरिका ईरान में जंग तेज हुई, देशभर में मानसून का कहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। चढ़ावा चोरी उजागर के बाद अयोध्या आने वाले रामभक्तों की संख्या में चौंकाने वाली कमी देखी जा रही है। 9 जुलाई की बड़ी खबरें :

लगातार दूसरे दिन ईरान पर अमेरिकी हमला

ईरान ने किया पलटवार

देशभर में मानसून का कहर

महाराष्‍ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने आज 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि ईसीटीए समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है।

अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर