Donald Trump : खामेनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप का विवादित बयान, कहा- 'सब एक जगह थे, लेकिन हमला नहीं किया', हो सकता है कि ये आंसू भी नकली हों

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अंतिम संस्कार के दौरान ईरान का शीर्ष नेतृत्व एक ही स्थान पर मौजूद था और यदि अमेरिका चाहता तो सैन्य कार्रवाई कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कूटनीतिक बातचीत जारी है। अमेरिकी मीडिया संस्थान Axios को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "वे सभी एक ही जगह पर थे। एक ही वार में हम सबको खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचता।"

शोक मनाने वालों पर भी की टिप्पणी

ट्रंप ने तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बड़ी संख्या में लोग खामेनेई के लिए शोक व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार ईरान में कई लोग उनके विरोधी थे। ट्रंप ने कहा, "हो सकता है कि ये आंसू भी नकली हों।" उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बेहद उत्सुक है और "समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है।"

एक सप्ताह तक बातचीत और सैन्य कार्रवाई पर विराम

ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों ने अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के समाप्त होने तक एक सप्ताह के लिए वार्ता रोकने पर सहमति बनाई है। उनके अनुसार, इस अवधि में कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा।

ईरान ने दिया कड़ा जवाब

ट्रंप के बयान पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "आप इन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान।" ईरान की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब देश में पिछले कई महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बाद राजनीतिक हालात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

तेहरान में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़

शनिवार को तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। काले कपड़े पहने शोकाकुल लोगों ने ईरानी झंडे लहराए और अयातुल्ला अली खामेनेई तथा उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई की तस्वीरें हाथों में लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व सर्वोच्च नेता और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत भी अंतिम दर्शन के लिए रखे गए। यह अंतिम संस्कार ईरान सरकार द्वारा आयोजित सप्ताहभर चलने वाले राजकीय श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिसे इस्लामिक गणराज्य और उसके नेतृत्व के प्रति जनता की निष्ठा के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।